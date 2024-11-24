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Taksim'deki saldırgan sokak ortasında ateş saçtı: "Biz tarlabaşı çocuğuyuz, burayı.."

Korkunç olay İstanbul'un Taksim ilçesinde Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki vatandaşlara laf attığı için uyarılan grup, "Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız" dedikten 15 dakika sonra geri gelerek sokaktakileri darbederken kendilerini uyaran kişi ise silahla ateş açtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan ve toplamda 39 suç kaydı bulunan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İşte haberin detayları...