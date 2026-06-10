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Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

Tarihin en uzun yaşayan insanı Jeanne Calment'in 122 yıllık sırrı çözüldü. 117 yaşına kadar her gün sigara içen, çikolata tüketen ve her gününü içkiyle bitiren Fransız kadının öyküsü akıllara durgunluk veriyor. 90 yaşındayken "nasılsa erken ölür" diye evini ömür boyu maaş karşılığı satın alan 47 yaşındaki avukatı tam 30 yıl boyunca hayatta kalarak iflas ettiren sıra dışı kadının tıp dünyasını sarsan mucizevi mutfak sırları açıklandı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 12:11
Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

Modern tıp dünyasını hayrete düşüren ve ezberleri bozan bir yaşam öyküsü, dijital dünyada ses getirmeye devam ediyor. Resmi kayıtlara göre tam 122 yıl 164 gün yaşayarak "dünyanın en yaşlı insanı" unvanını elinde bulunduran ve bu rekoru hala kimseye kaptırmayan Fransız Jeanne Calment, sıra dışı sağlık rutinleriyle ve inanılmaz bir hayat hikayesiyle karşımıza çıkıyor. Çocukluğunda babasının dükkanında ünlü ressam Vincent van Gogh ile tanışan, lüks ve konfor içinde bir ömür süren Calment, uzun yaşamın sırrını arayanlara hem ilham veriyor hem de bildiğimiz tüm sağlıklı yaşam formüllerini altüst ediyor.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

122 YILLIK ÖMRÜN ŞOKE EDEN GÜNLÜK RUTİNİ

Jeanne Calment, tam anlamıyla kuralları yıkan bir hayat sürdü. 117 yaşına kadar her gün hiç aksatmadan sigara içen ve her gününü içkiyle yapan Calment, ayrıca tam bir çikolata bağımlısıydı. Tam da bu noktada Calment'in vücudunun bu zararlı alışkanlıklara nasıl direndiği ön plana çıktı.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

TIP DÜNYASININ KABUL ETTİĞİ MUCİZE

Bilim insanları, Jeanne Calment'in sigara ve şeker gibi normalde ömrü kısaltan alışkanlıklarının yıkıcı etkilerini neyin nötrlediğini araştırdığında, karşılarına Akdeniz diyetinin kalbi çıktı. Calment'in uzun ömür formülünün merkezinde saf zeytinyağı yer alıyordu.

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Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

HEM BESİN HEM KREM

Jeanne Calment; zeytinyağını sadece yemeklerinde bolca tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda her gün düzenli olarak cildine de sürüyordu.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

Journal of the American College of Cardiology ve Harvard Üniversitesi tarafından yapılan güncel araştırmalar, zeytinyağının içeriğindeki yüksek antioksidanların ve tekli doymamış yağ acidslerinin kronik hastalık riskini neredeyse sıfırladığını ve erken ölüm riskini ciddi oranda azalttığını kanıtlıyor.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

TATLI BİR SAVUNMA KALKANI

Calment'in en şaşırtıcı ve tutkulu alışkanlığı, her öğünün ardından yediği ve haftada ortalama 2 ila 2.5 kiloyu bulan çikolata tüketimiydi.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

Antioxidants and Redox Signaling dergisinde yayımlanan çalışmalara göre, özellikle kakao oranı yüksek kaliteli çikolatalar; içerdikleri fenolik asitler ve antosiyaninler sayesinde beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor, hücreleri iltihaplanmaya karşı koruyor ve bağışıklık sistemini bir kalkan gibi güçlendiriyor. Çikolata ve zeytinyağının birleştiğinde vücutta eşsiz bir antiaging (yaşlanma karşıtı) etkisi yaratabileceği ön plana çıkıyor.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

STRESE KARŞI BAĞIŞIKLIK

Tıp araştırmacılarının Jeanne Calment üzerinde yaptığı incelemelerde, biyolojik olarak "strese karşı tam bağışıklık" geliştirdiği görüldü. Fransızların "joie de vivre" yani "yaşama sevinci" dedikleri felsefeye sıkı sıkıya bağlı olan Calment, hiçbir şeyi dert etmeyen yapısıyla kortizol (stres) hormonunun yıkıcı etkilerinden tamamen korunmuştu.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

Ayrıca ömrü boyunca inanılmaz derecede aktif bir hayat sürdü:

88 Yaşında: Aktif olarak eskrim yapmaya başladı.

100 Yaşına Kadar: Her gün sokaklarda bisiklet sürmeye devam etti.

110 Yaşına Kadar: Kendi evinde, hiçbir yardımcı desteği almadan tamamen bağımsız yaşadı.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

TARİHİN EN TUHAF EMLAK ANLAŞMASI

Jeanne 90 yaşındayken, hiçbir mirasçısı olmadığını gören 47 yaşındaki bir avukat, "nasılsa birkaç yıla ölür" düşüncesiyle kadının lüks dairesini satın almak istedi. Fransa'daki özel bir sistemle, Jeanne ölene kadar ona her ay 500 dolar maaş ödemeyi kabul etti; kadın öldüğünde ev avukatın olacaktı.

Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

Ancak Jeanne tam 30 yıl daha yaşadı! Avukat 77 yaşında hayatını kaybettiğinde Jeanne hala hayattaydı ve avukatın ailesi kadına para ödemeye devam etmek zorunda kaldı. Jeanne 122 yaşında öldüğünde, aileye evin değerinin tam iki katına mal olmuştu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör