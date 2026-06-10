Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...
Tarihin en uzun yaşayan insanı Jeanne Calment'in 122 yıllık sırrı çözüldü. 117 yaşına kadar her gün sigara içen, çikolata tüketen ve her gününü içkiyle bitiren Fransız kadının öyküsü akıllara durgunluk veriyor. 90 yaşındayken "nasılsa erken ölür" diye evini ömür boyu maaş karşılığı satın alan 47 yaşındaki avukatı tam 30 yıl boyunca hayatta kalarak iflas ettiren sıra dışı kadının tıp dünyasını sarsan mucizevi mutfak sırları açıklandı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 12:11