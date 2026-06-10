Tam 122 yıl yaşamıştı! Dünyanın en uzun yaşayan insanının sırrı ortaya çıktı...

Modern tıp dünyasını hayrete düşüren ve ezberleri bozan bir yaşam öyküsü, dijital dünyada ses getirmeye devam ediyor. Resmi kayıtlara göre tam 122 yıl 164 gün yaşayarak "dünyanın en yaşlı insanı" unvanını elinde bulunduran ve bu rekoru hala kimseye kaptırmayan Fransız Jeanne Calment, sıra dışı sağlık rutinleriyle ve inanılmaz bir hayat hikayesiyle karşımıza çıkıyor. Çocukluğunda babasının dükkanında ünlü ressam Vincent van Gogh ile tanışan, lüks ve konfor içinde bir ömür süren Calment, uzun yaşamın sırrını arayanlara hem ilham veriyor hem de bildiğimiz tüm sağlıklı yaşam formüllerini altüst ediyor.