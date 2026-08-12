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Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…
Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…
Tarih boyunca insanoğlu korunmak, sığınmak ve izole bir yaşam sürmek için doğanın sunduğu imkanları sınırlarının ötesine taşıdı. Böylece Güney Gürcistan'ın dik kayalıklarında yükselen Vardzia yerleşimi de ön plana çıktı. 12. yüzyılda bir dağın göğsüne adeta bir arı kovanı gibi oyulan bu devasa yerleşim, sadece bir sığınak değil; içinde fırınların, kütüphanelerin, ibadethanelerin ve karmaşık su sistemlerinin bulunduğu kendi kendine yeten dev bir kentti. Şiddetli bir depremle dış kayalığının kopması sonucu gizemli odaları dış dünyaya açılan Vardzia hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:40