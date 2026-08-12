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Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

Tarih boyunca insanoğlu korunmak, sığınmak ve izole bir yaşam sürmek için doğanın sunduğu imkanları sınırlarının ötesine taşıdı. Böylece Güney Gürcistan'ın dik kayalıklarında yükselen Vardzia yerleşimi de ön plana çıktı. 12. yüzyılda bir dağın göğsüne adeta bir arı kovanı gibi oyulan bu devasa yerleşim, sadece bir sığınak değil; içinde fırınların, kütüphanelerin, ibadethanelerin ve karmaşık su sistemlerinin bulunduğu kendi kendine yeten dev bir kentti. Şiddetli bir depremle dış kayalığının kopması sonucu gizemli odaları dış dünyaya açılan Vardzia hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 12:40
Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

Güney Gürcistan'da Kura Nehri'nin hemen yanı başındaki Eruşeti Dağı'na 12. yüzyılda oyulan Vardzia, insanlık tarihinin en büyüleyici ve karmaşık mağara şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Gürcistan'ın "Altın Çağı"nda olası saldırılara karşı gizli bir sığınak olarak inşa edilen bu 13 katlı devasa kompleks, dağın derinliklerine saklanmış 6 bin odası ve gelişmiş su kanallarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Bir depremle dış cephesi koparak gün yüzüne çıkan ve günümüzde hâlâ keşişlere ev sahipliği yapan bu saklı dünya, ziyaretçilerini zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

GÜRCİSTAN'IN "ALTIN ÇAĞI"NDA BAŞLAYAN DEVASA PROJE

Vardzia'nın hikayesi, 12. yüzyılda Gürcistan Krallığı'nın en parlak döneminde başladı. Kayıtlara göre inşasına ilk olarak Kral III. Giorgi döneminde başlanan yerleşim, asıl büyük ve kapsamlı genişleme sürecine kralın kızı olan ünlü Kraliçe Tamar'ın 1184 yılında tahta geçmesiyle girdi.

Dönemin bölgesel tehditlerine ve olası işgal saldırılarına karşı tamamen korunaklı, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyecek gizli bir sığınak olarak tasarlanan bölge; kısa süre içinde devasa savunma hatları, dini yapılar ve konutların eklenmesiyle dev bir manastır kompleksine dönüştü.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

DAĞIN İÇİNE OYULMUŞ 13 KAT VE 6 BİN GİZLİ ODA

Vardzia, zirve dönemini yaşadığı yıllarda mimari bir mucizeye imza atıyordu. Dağın iç kısmına doğru kat kat oyulan yapı, tam 13 ila 19 kat arasında değişen devasa bir dikey şehir haline geldi.

Kompleksin dağın derinliklerine uzanan yaklaşık 6 bin odası bulunuyordu. Bu muazzam kapasite, ihtiyaç anında binlerce kişilik bir nüfusu ve orduyu aylarca dış dünyadan izole bir şekilde barındırma imkanına sahipti. Dışarıdan bakan bir düşmanın dağın içinde böyle devasa bir yaşam alanının olduğunu anlaması ise imkansızdı.

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Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

KENDİ KENDİNE YETEN EKOSİSTEM

Vardzia'yı sıradan bir mağara dizisinden ayıran en temel özellik, kusursuz bir şehir planlamasına sahip olmasıydı. Kaya bloklarının içerisine oyulan konutların yanı sıra fırınlar, kütüphaneler, erzak depoları ve şarap mahzenleri kentin aylarca dışarıya ihtiyaç duymadan yaşayabileceği bir düzen kurmasını sağladı.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

TÜNELLER, FIRINLAR VE SU KANALLARI

Bölümler arasındaki ulaşım dışarıdan görünmeyen gizli geçitler, son derece dar ve savunmaya elverişli tüneller ile kayalara oyulmuş merdivenlerle temin ediliyordu. Dağın içerisindeki doğal su kaynaklarını toplayan su kanalları tatlı suyu kentin en derin noktalarına kadar iletirken, dış teraslarda oluşturulan özel sulama hatları sayesinde tarım faaliyetleri sürdürülüyordu. Bu tarihi su sisteminin bazı bölümlerinin günümüzde dahi işlerliğini koruması, dönemin mühendislik zekasını gözler önüne seriyor.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

1283 BÜYÜK DEPREMİ!

Vardzia, yaklaşık bir asır boyunca dağın koynunda gizli bir kale olarak varlığını sürdürdü. Ancak 1283 yılında bölgeyi vuran şiddetli bir deprem, bu gizemli kentin kaderini sonsuza dek değiştirdi.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

GİZLİ KENTİN DIŞ DÜNYAYA AÇILIŞI

Taşanan devasa sarsıntı, Eruşeti Dağı'nın dış cephesinin tamamen kopmasına ve kayarak Kura Nehri'ne dökülmesine neden oldu. Kentin üçte ikisi bu felakette yıkıldı. Ancak bu yıkım, aynı zamanda dağın derinliklerinde saklanan tünelleri, mağara evleri ve ibadet alanlarını tamamen dış dünyaya açık hale getirdi. Günümüzde kayalık yüzeyden bakıldığında gözenekli bir yapı gibi gözlemlenen açık odaların büyük bir kısmı, işte bu tarihi depremin ardından ortaya çıktı.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

KAYALARIN DERİNİNDEKİ DİNİ MERKEZ

Yerleşimin merkezinde, kayaların derinine oyulmuş büyüleyici bir dini merkez yer alıyor: Meryem'in Göğe Kabulü Kilisesi. Kraliçe Tamar döneminde tamamlanan bu kaya kilisesi, sadece mimarisiyle değil, içerisindeki sanat eserleriyle de dünya mirası açısından büyük önem taşıyor.

Kilisenin duvarlarını süsleyen ve günümüze kadar ulaşmayı başaran freskler, Orta Çağ Gürcü sanatının en nadide örnekleri arasında gösteriliyor. Duvar resimlerinde Kraliçe Tamar ve babası Kral III. Giorgi'nin portrelerinin yanı sıra Hristiyanlık tarihine ait önemli sahneler yer alıyor.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

GÜNÜMÜZDEKİ DURUM: 800 YILDIR SÖNMEYEN MANASTIR IŞIĞI

Bölgenin işgale uğramasıyla birlikte askeri ve sivil önemini yitiren Vardzia, hiçbir zaman tamamen terk edilmedi. Yüzyıllar boyunca geçirdiği tahribatlara rağmen ayakta kalan komplekste, günümüzde de aktif bir manastır yaşamı devam ediyor.

Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

Günümüzde koruma altına alınan ve ziyaretçilere açılan bu açık hava müzesinde turistler, karmaşık tüneller ve merdivenlerle birbirine bağlanan yaklaşık 300 odayı gezebiliyor. Kompleksin derinliklerinde ise keşişler, 12. yüzyıldan bu yana devam eden kadim geleneklerini sürdürerek bu devasa mağara şehirde yaşamaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör