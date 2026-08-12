Tam 13 katlı ve 6 bin odası var! Depremle ortaya çıkan dağın derinliklerindeki gizemli kent…

Güney Gürcistan'da Kura Nehri'nin hemen yanı başındaki Eruşeti Dağı'na 12. yüzyılda oyulan Vardzia, insanlık tarihinin en büyüleyici ve karmaşık mağara şehirlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Gürcistan'ın "Altın Çağı"nda olası saldırılara karşı gizli bir sığınak olarak inşa edilen bu 13 katlı devasa kompleks, dağın derinliklerine saklanmış 6 bin odası ve gelişmiş su kanallarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Bir depremle dış cephesi koparak gün yüzüne çıkan ve günümüzde hâlâ keşişlere ev sahipliği yapan bu saklı dünya, ziyaretçilerini zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarıyor.