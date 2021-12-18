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Tam 2 bin yıllık! İzmir'de tarihi kazı: Koruma altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve mitolojide tanrıların aşkını simgeleyen Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık mozaik koruma altına alındı.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 18.12.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:51
Tam 2 bin yıllık! İzmir’de tarihi kazı: Koruma altına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İkiçeşmelik bölgesindeki bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıya yönelik operasyonu sırasında ele geçirilen mozaikte İzmir Müzesi uzmanlarının ön çalışması tamamlandı.

Tam 2 bin yıllık! İzmir’de tarihi kazı: Koruma altına alındı

Yerin yaklaşık 8 metre altına uzanan bir tünelle ulaşılan mozaik, mimari yapısı ve doğallığı bozulmadan, yapıldığı döneme, kullanılan malzemelere uygun ve özgün niteliğine bağlı kalınarak koruma altına alındı.

Tam 2 bin yıllık! İzmir’de tarihi kazı: Koruma altına alındı

Uzmanların ilk incelemesinde, figürlerin Yunan mitolojisinde tanrılar arasındaki aşkı anlattığı, aşk tanrısı Eros'un ise elindeki horozlarla tasvir edildiği değerlendirildi.

Tam 2 bin yıllık! İzmir’de tarihi kazı: Koruma altına alındı

Mozaikteki horozların, güzellik tanrıçası Afrodit'in savaş tanrısı Ares ile yasak aşkının ortaya çıkmasına yol açtığı için cezalandırılan gözcü Alektryon'u simgelediği tahmin ediliyor.

Tam 2 bin yıllık! İzmir’de tarihi kazı: Koruma altına alındı

KURUL KARARI ALINDI

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu ele geçirilen mozaiğin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Keser, antik mimarlıkta sütunlu koridorlarla çevrelenmiş dikdörtgen biçimli üstü açık bir avlu olarak tanımlayabilecekleri Yunan mimari stili olan peristil tarzındaki avluda kazı yapıldığını belirtti.

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