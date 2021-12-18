Tam 2 bin yıllık! İzmir'de tarihi kazı: Koruma altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve mitolojide tanrıların aşkını simgeleyen Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık mozaik koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İkiçeşmelik bölgesindeki bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıya yönelik operasyonu sırasında ele geçirilen mozaikte İzmir Müzesi uzmanlarının ön çalışması tamamlandı.

Yerin yaklaşık 8 metre altına uzanan bir tünelle ulaşılan mozaik, mimari yapısı ve doğallığı bozulmadan, yapıldığı döneme, kullanılan malzemelere uygun ve özgün niteliğine bağlı kalınarak koruma altına alındı.

Uzmanların ilk incelemesinde, figürlerin Yunan mitolojisinde tanrılar arasındaki aşkı anlattığı, aşk tanrısı Eros'un ise elindeki horozlarla tasvir edildiği değerlendirildi.

Mozaikteki horozların, güzellik tanrıçası Afrodit'in savaş tanrısı Ares ile yasak aşkının ortaya çıkmasına yol açtığı için cezalandırılan gözcü Alektryon'u simgelediği tahmin ediliyor.