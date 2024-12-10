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Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar

Uzmanlar uzun zamandır eski Mısırlıların piramitleri nasıl inşa ettiklerini merak ediyor ve varsayımlarda bulunuyorlardı; bu son keşif, dünyanın yedi harikasından birinin inşasının nasıl mümkün olabildiğine dair onlara potansiyel bir cevap veriyor.

Giriş Tarihi: 10.12.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:41
Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar

Arkeologlar, Mısır'da Büyük Piramit ve diğer yapıların inşasında kullanılmış olabilecek 4 bin 500 yıllık öyle bir şey keşfetti ki…

Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar

Live Science'a göre rampa sistemi, Mısır'ın Doğu Çölü'ndeki Hatnub antik taş ocağı sahasında keşfedildi. Arkeologlara göre, sistem muhtemelen piramitler için büyük tuğlaları dik bir rampadan yukarı ve yerine taşımak için kullanılmıştı.

Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar

Yannis Gourdon, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sistem, çok sayıda direk deliği bulunan iki merdivenle çevrili merkezi bir rampadan oluşuyor… Taş bir blok taşıyan ve bu tahta direklere iplerle bağlanan bir kızak kullanarak, eski Mısırlılar, eğimi yüzde 20 veya daha fazla olan çok dik yamaçlarda, blokları ocaktan çıkarabiliyorlardı."

Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar

Giza'daki Büyük Piramit'in inşasında kullanılan tuğlaların her biri ortalama 2.200 kilogram ağırlığında olduğundan, Antik Mısırlıların inşaat sırasında blokları nasıl hareket ettirdikleri uzun süre uzmanların kafasını karıştırdı.

Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar

Ancak daha önce hiçbir Antik Mısır arkeolojik alanında benzeri görülmemiş olan bu son keşif, taşların nasıl hareket ettirildiğine dair daha fazla bilgi sağlıyor.

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