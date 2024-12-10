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Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar
Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar
Uzmanlar uzun zamandır eski Mısırlıların piramitleri nasıl inşa ettiklerini merak ediyor ve varsayımlarda bulunuyorlardı; bu son keşif, dünyanın yedi harikasından birinin inşasının nasıl mümkün olabildiğine dair onlara potansiyel bir cevap veriyor.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:41