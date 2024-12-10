Tarihin en büyük gizemi çözülüyor! Bilim insanları keşfetti: Meğer piramitleri böyle yapmışlar

Yannis Gourdon, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sistem, çok sayıda direk deliği bulunan iki merdivenle çevrili merkezi bir rampadan oluşuyor… Taş bir blok taşıyan ve bu tahta direklere iplerle bağlanan bir kızak kullanarak, eski Mısırlılar, eğimi yüzde 20 veya daha fazla olan çok dik yamaçlarda, blokları ocaktan çıkarabiliyorlardı."