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Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...
Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...
1972 yılında Coventry'den kaybolan ve o dönemde 16 yaşında olan Sheila Fox, tam 52 yıl sonra sağ ve güvende bulundu. West Midlands Polisi, Fox'un İngiltere'nin başka bir bölgesinde yaşamakta olduğunu açıkladı. Peki Sheila Fox nasıl bulundu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:45