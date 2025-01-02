Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...

Polis, geçtiğimiz Aralık ayında Sheila Fox'u bulmak için yeni bir çağrı yayınladı ve o döneme ait bir fotoğrafı hem kendi internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu çağrıdan saatler sonra halktan gelen bilgiler, polisin İngiltere tarihinin en uzun süredir çözülemeyen kayıp kişi vakalarından birini sonuçlandırmasına yardımcı oldu.