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Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...

1972 yılında Coventry'den kaybolan ve o dönemde 16 yaşında olan Sheila Fox, tam 52 yıl sonra sağ ve güvende bulundu. West Midlands Polisi, Fox'un İngiltere'nin başka bir bölgesinde yaşamakta olduğunu açıkladı. Peki Sheila Fox nasıl bulundu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:45
Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...

Polis, geçtiğimiz Aralık ayında Sheila Fox'u bulmak için yeni bir çağrı yayınladı ve o döneme ait bir fotoğrafı hem kendi internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu çağrıdan saatler sonra halktan gelen bilgiler, polisin İngiltere tarihinin en uzun süredir çözülemeyen kayıp kişi vakalarından birini sonuçlandırmasına yardımcı oldu.

Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...

West Midlands Polis Teşkilatı'na bağlı soğuk dava soruşturma ekibinden Dedektif Çavuş Jenna Shaw, "Sheila'yı bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yıllar boyunca elimizdeki tüm kanıtları inceledik ve onun bir fotoğrafını bulmak için yoğun çaba harcadık," dedi.

Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...

Dedektif Çavuş Shaw ayrıca, her kayıp kişinin bir hikayesi olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Kayıp kişilerin aileleri ve arkadaşları, onlara ne olduğunu bilmeye ve mümkünse onlarla yeniden bir araya gelmeye layıktır."

Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...

Sheila Fox'un nasıl ve neden kaybolduğu ya da geçen 52 yıl boyunca neler yaşadığına dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Ancak polis, vakayı daha fazla açıklamak için ailesiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tarihin en gizemli kayıp vakasıydı! 16 yaşında kaybolan kadın 52 yıl sonra bakın nasıl bulundu...

O dönem 16 yaşında olan Fox'un ortadan kaybolması, uzun yıllar boyunca kamuoyunun ve polis güçlerinin dikkatini çeken bir gizem olmuştu. Kaybolduğu dönemde ailesi ve arkadaşları onun güvende olup olmadığını öğrenmek için çaresizce beklemiş, ancak aramalar sonuçsuz kalmıştı.

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