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Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun

İstanbul, Ankara, Edirne'nin de aralarında olduğu 13 farklı ilde tarım arazilerine çöken milyarlık çeteye operasyon. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 aylık teknik takip yapılan çetenin, tarım arazilerini çeşitli illerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürdüğü saptandı. Hakkında gözaltı kararı verilen aralarında 1 Tapu Müdürü, 1 muhtarın da olduğu 48 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin yaklaşık 5 milyar değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.

Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 28.01.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 08:02
Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya'nın da aralarında olduğu 13 farklı ilde toplamda 54 bölünemez durumdaki tarım arazilerine çöken çeteyi çökertti.

Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun

Organize suç örgütü lideri, yönetici, üyeleri ile 1 Tapu Müdürü, 1 Muhtar olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun

6 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Savcılığın soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık süre zarfında fiziki ve teknik takip yapıldı.

Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun

Şüphelilerin bu bölünemez statüdeki tarım arazilerini, çeşitli illerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürdüğü saptandı.

Tarım arazilerine çöken çeteye operasyon! 5 milyar liralık vurgun

Ayrıca, tarımsal üretim ve verimlilik açısından da kamu zararına sebebiyet verdikleri, satışını yapmak sureti ile haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

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