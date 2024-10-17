Tarım Bakanlığı o firmaları tek tek ifşa etti! Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, taklit veya tağşiş (hileli, sahte) yapılan ürünlere ilişkin yeni bir liste yayımladı. Açıklanan yeni listede zeytinyağı ve bitkisel karışım sıvı yağlar yer aldı. Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.