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Tarım Bakanlığı o firmaları tek tek ifşa etti! Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Zeytinyağına kullanımına izin verilmeyen boyalar ve tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.10.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 06:40
Tarım Bakanlığı o firmaları tek tek ifşa etti! Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, taklit veya tağşiş (hileli, sahte) yapılan ürünlere ilişkin yeni bir liste yayımladı. Açıklanan yeni listede zeytinyağı ve bitkisel karışım sıvı yağlar yer aldı. Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.

Tarım Bakanlığı o firmaları tek tek ifşa etti! Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor.

Tarım Bakanlığı o firmaları tek tek ifşa etti! Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

LİSTE GÜNCELLENDİ

Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.

Tarım Bakanlığı o firmaları tek tek ifşa etti! Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Tarım Bakanlığı o firmaları tek tek ifşa etti! Zeytinyağına kirli eller sızdı: Boya, tohum yağı...

SAHTECİLİK GENELE YAYILDI

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

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