TARIM KREDİ 15 EYLÜL’E KADAR GEÇERLİ FIRSATLAR! Defterler,dosyalar,boya setleri, deterjanlar.. Tarım Kredi’de!

Tarım Kredi aktüel kataloğu yayımlandı. Marketlerde 15 Eylül'e kadar geçerli olacak indirimlerde çeşitli temel gıda ürünleri ve deterjanlarda birçok seçenek avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca "okula dönüş" fırsatları kapsamında beslenme çantaları için meyve suyu ve atıştırmalık ürünler raflarda yer alırken, kırtasiye bölümünde defter, kalem ve dosya gibi okul ihtiyaçları öne çıkıyor. Peki, Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimler var? İşte güncel indirimler ve fiyat listesi…