Trend Galeri Trend Yaşam TARIM KREDİ 15 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ FIRSATLAR! Defterler,dosyalar,boya setleri, deterjanlar.. Tarım Kredi'de!

TARIM KREDİ 15 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ FIRSATLAR! Defterler,dosyalar,boya setleri, deterjanlar.. Tarım Kredi'de!

Tarım Kredi aktüel kataloğu yayımlandı. Marketlerde 15 Eylül'e kadar geçerli olacak indirimlerde çeşitli temel gıda ürünleri ve deterjanlarda birçok seçenek avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca "okula dönüş" fırsatları kapsamında beslenme çantaları için meyve suyu ve atıştırmalık ürünler raflarda yer alırken, kırtasiye bölümünde defter, kalem ve dosya gibi okul ihtiyaçları öne çıkıyor. Peki, Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimler var? İşte güncel indirimler ve fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 08.09.2025 22:49
TARIM KREDİ 15 EYLÜL’E KADAR GEÇERLİ FIRSATLAR! Defterler,dosyalar,boya setleri, deterjanlar.. Tarım Kredi’de!

Tarım Kredi Marketleri'nin yeni hafta aktüel kataloğu yayımlandı. 15 Eylül'e kadar sürecek kampanyada sofraların temel gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. "Okula dönüş" fırsatları kapsamında beslenme çantaları için meyve suları ve atıştırmalıkların yanı sıra kırtasiye malzemeleri de indirimli olarak satışa çıkıyor. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirimde?

TARIM KREDİ 15 EYLÜL’E KADAR GEÇERLİ FIRSATLAR! Defterler,dosyalar,boya setleri, deterjanlar.. Tarım Kredi’de!

15 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER

TARIM KREDİ 15 EYLÜL’E KADAR GEÇERLİ FIRSATLAR! Defterler,dosyalar,boya setleri, deterjanlar.. Tarım Kredi’de!

15 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER

TARIM KREDİ 15 EYLÜL’E KADAR GEÇERLİ FIRSATLAR! Defterler,dosyalar,boya setleri, deterjanlar.. Tarım Kredi’de!