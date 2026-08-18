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Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 18-24 Ağustos tarihleri arasında geçerli yeni aktüel indirim kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Mutfak alışverişinden hijyen malzemelerine kadar onlarca temel ihtiyaç ürününde avantajlı etiket fiyatları raflardaki yerini alıyor. Ağustos ayının bu son indirim haftasında KOOP aktüel listesinde yer alan fırsat ürünlerinin tam fiyat listesini inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:17
Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

Türkiye genelindeki binlerce şubesiyle hizmet veren Tarım Kredi Market, haftalık indirim listesini yenileyerek 18-24 Ağustos tarihlerine özel aktüel broşürünü ilan etti. Aile bütçesine katkı sağlayan bu yeni kampanya döneminde; temel gıda maddeleri, bakliyat grupları, kahvaltılıklar ve temizlik malzemelerinde fiyat düşüşleri göze çarpıyor.

Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG 18-24 AĞUSTOS 2026

Fermente Dana Kangal Sucuk kg - 979,00 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 900 g - 449,00 TL

Bebek Bezi Çeşitleri (XL 62'li / Junior 78'li / Maxi 100'lü) - 340,00 TL

Donuk Bütün Piliç kg - 89,90 TL

Ayran 2 L - 89,50 TL

Kefir Çeşitleri (Sade / Çilek / Orman Meyveli) 1 L - 89,50 TL

Kireç Pas Sökücü Sprey / Ultra Yağ Çözücü 1 L - 99,00 TL

Limon Kolonyası 1 L - 99,00 TL

Küp Şeker (405 Adet) 1 kg - 54,50 TL

Pötibör Bisküvi 700 g (4'lü) - 59,90 TL

Sade Çikolatalı Kremalı Bisküvi 4x100 g - 69,90 TL

Tüp Cips Çeşitler 180 g - 89,90 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1 kg - 189,00 TL

Kakaolu Fındık Kreması (%13 Fındık) 700 g - 152,90 TL

Streç Film 30x100 m - 154,90 TL

Diş Fırçası 3'lü - 79,90 TL

Demlik Poşet Çay (100 Adet) - 89,90 TL

Enerji İçeceği 1 L - 42,90 TL

Gazlı İçecek (Portakal / Kola) 2.5 L - 55,50 TL

Gazlı İçecek (Kola) 2.5 L - 57,90 TL

Meyve Suyu Çeşitleri 1 L - 67,50 TL

Pişirme Kağıdı 8 m - 64,90 TL

Alüminyum Folyo 8 m - 74,90 TL

Bambu Kapak Kare Kavanoz - 79,90 TL

Bambu Tabaklı Papatya Kupa - 99,90 TL

Magnolya Kasesi 3'lü - 149,90 TL

Fiyonk Kupa - 159,90 TL

Bambu Tabaklı Tombul Çay Bardağı Seti 6'lı - 189,90 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 1 L -

Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

Baldo Pirinç 5 kg - 469,00 TL

Donuk Dana Kavurma kg - 1.300,00 TL

Tuvalet Kağıdı (Natural, 3 Katlı, 48'li Mega Paket) - 385,00 TL

Un 5 kg - 145,00 TL

Pilavlık Bulgar 5 kg - 189,00 TL

Osmancık Pirinç 5 kg - 389,00 TL

Bitkisel Susuz Yağ Teneke 2 L - 315,00 TL

Gurme Çay 3 kg - 875,00 TL

Yoğurt (Tam Yağlı %4 Süt Yağlı) 3000 g - 184,00 TL

Siyah Zeytin (Yağlı Salamura 2XL-XL) 1000 g - 429,00 TL

Baton Salam 850 g - 89,90 TL

Limonata / Karadut Aromalı İçecek 3 L - 47,90 TL

Meyveli Maden Suyu Çeşitleri 6x200 ml (24'lü Paket) - 77,90 TL

Maden Suyu Çeşitleri 6x200 ml - 77,90 TL (Afişte set fiyatı)

Çikolatalı Gofret 36 g (Adet Fiyatı) - 14,90 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (Hindistan Cevizi / Okyanus / Lavanta) 4 L - 139,90 TL

Ultra Çamaşır Suyu 4 kg - 145,00 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 4 kg - 189,00 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri (Lovely / Sensitive) 5 L - 199,00 TL

Akıllı Bulaşık Kapsülü 80'li - 399,00 TL

Matik Çamaşır Deterjanı (Renkliler & Beyazlar) 10 kg - 399,00 TL

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Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

Donuk Dana Kavurma - 1.300,00 TL

Donuk Poşetli Bütün Piliç - 89,90 TL

Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk - 979,00 TL

Baton Salam - 89,90 TL

Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

Çikolatalı Gofret - 17,50 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm - 189,00 TL

Küp Şeker (405 Adet) - 54,50 TL

Pilavlık Bulgur - 189,00 TL

Çay Filizi - 875,00 TL

Un - 145,00 TL

Klasik Peynir - 449,00 TL

Ayran - 89,50 TL

Bitkisel Susuz Yağ Teneke - 315,00 TL

Nektar Şeftali - 67,50 TL

Vişne İçeceği - 67,50 TL

Kayısı İçeceği - 67,50 TL

Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

Sıvı Sabun Lavanta - 139,90 TL

Sıvı Sabun Hindistan Cevizi - 139,90 TL

Sıvı Sabun Okyanus - 139,90 TL

Streç Film PE Gıda 30 m - 154,90 TL

Matik Renkli Çamaşır Deterjanı - 399,00 TL

Alüminyum Folyo 30 cm x 8 m - 74,90 TL

Pişirme Kağıdı 8 m - 64,90 TL

Ultra Clean Diş Fırçası - 79,90 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı - 189,00 TL

Tuvalet Kağıdı Natural - 385,00 TL

Bebek Bezi Avantaj Paket XL - 340,00 TL

Bebek Bezi Avantaj Paket Maxi - 340,00 TL

Bebek Bezi Avantaj Paket Junior - 340,00 TL

Akıllı Bulaşık Kapsülü - 349,00 TL

Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör