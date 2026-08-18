Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

Türkiye genelindeki binlerce şubesiyle hizmet veren Tarım Kredi Market, haftalık indirim listesini yenileyerek 18-24 Ağustos tarihlerine özel aktüel broşürünü ilan etti. Aile bütçesine katkı sağlayan bu yeni kampanya döneminde; temel gıda maddeleri, bakliyat grupları, kahvaltılıklar ve temizlik malzemelerinde fiyat düşüşleri göze çarpıyor.