Tarım Kredi 18-24 Ağustos 2026 İndirim Kataloğu Yayınlandı! KOOP Aktüel Ürünler Listesinde Neler Var?

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG 18-24 AĞUSTOS 2026
Fermente Dana Kangal Sucuk kg - 979,00 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 900 g - 449,00 TL
Bebek Bezi Çeşitleri (XL 62'li / Junior 78'li / Maxi 100'lü) - 340,00 TL
Donuk Bütün Piliç kg - 89,90 TL
Ayran 2 L - 89,50 TL
Kefir Çeşitleri (Sade / Çilek / Orman Meyveli) 1 L - 89,50 TL
Kireç Pas Sökücü Sprey / Ultra Yağ Çözücü 1 L - 99,00 TL
Limon Kolonyası 1 L - 99,00 TL
Küp Şeker (405 Adet) 1 kg - 54,50 TL
Pötibör Bisküvi 700 g (4'lü) - 59,90 TL
Sade Çikolatalı Kremalı Bisküvi 4x100 g - 69,90 TL
Tüp Cips Çeşitler 180 g - 89,90 TL
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 1 kg - 189,00 TL
Kakaolu Fındık Kreması (%13 Fındık) 700 g - 152,90 TL
Streç Film 30x100 m - 154,90 TL
Diş Fırçası 3'lü - 79,90 TL
Demlik Poşet Çay (100 Adet) - 89,90 TL
Enerji İçeceği 1 L - 42,90 TL
Gazlı İçecek (Portakal / Kola) 2.5 L - 55,50 TL
Gazlı İçecek (Kola) 2.5 L - 57,90 TL
Meyve Suyu Çeşitleri 1 L - 67,50 TL
Pişirme Kağıdı 8 m - 64,90 TL
Alüminyum Folyo 8 m - 74,90 TL
Bambu Kapak Kare Kavanoz - 79,90 TL
Bambu Tabaklı Papatya Kupa - 99,90 TL
Magnolya Kasesi 3'lü - 149,90 TL
Fiyonk Kupa - 159,90 TL
Bambu Tabaklı Tombul Çay Bardağı Seti 6'lı - 189,90 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 1 L -