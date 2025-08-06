İNDİRİM RAFLARI YENİLENDİ! Tarım Kredi aktüel 5-11 Ağustos 2025 kataloğu: Deterjanlar, yumuşatıcılar, duş jelleri...

Tarım Kredi Market fırsatlarını duyurdu. Aktüel ürünler kataloğun ile televizyon ve klima fırsatlarını paylaşan kooperatif markette indirim listeleri de dikkat çekiyor. Temizlikten gıda ürünlerine pek çok fırsatla dikkat çeken fırsat reyonları ziyaret edilmeye başladı. Peki, 5-11 Ağustos Tarım Kredi aktüel kataloğunda fırsat ürünleri neler?