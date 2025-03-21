Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi'de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...

Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi'de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni aktüel kataloğu yayımlandı! Birçok farklı kategoride ürünlerden: Ayçiçek yağı, süzme peynir, tavuk but, ton balığı ve birçok temel gıda ürünü cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Fırsatlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için indirimler sunan market zinciri, avantajlı ürünleri uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Bu kataloğun yıldızları arasında peynir, yumuşatıcı, deterjan çeşitleri ve yağ çeşitleri bulunuyor. İşte, Tarım Kredi Market 20 Mart-2 Nisan güncel aktüel kataloğu ve fiyat listesi