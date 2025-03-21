Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi'de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...

Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi'de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni aktüel kataloğu yayımlandı! Birçok farklı kategoride ürünlerden: Ayçiçek yağı, süzme peynir, tavuk but, ton balığı ve birçok temel gıda ürünü cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Fırsatlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için indirimler sunan market zinciri, avantajlı ürünleri uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Bu kataloğun yıldızları arasında peynir, yumuşatıcı, deterjan çeşitleri ve yağ çeşitleri bulunuyor. İşte, Tarım Kredi Market 20 Mart-2 Nisan güncel aktüel kataloğu ve fiyat listesi

Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 06:25
Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi’de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 20 Mart- 2 Nisan tarihlerine özel büyük indirim fırsatlarını açıkladı. Bu haftaya özel kampanyalar, alışveriş tutkunlarını sevindirecek gibi görünüyor. Çeşitli ürün gruplarında uygulanan indirimler ve güncel fiyat listesi duyuruldu. İşte, 20 Mart- 2 Nisan tarihleri arasındaki Tarım Kredi Market güncel fırsat kataloğu ve detaylar!

Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi’de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET AKTÜEL KATALOĞU 18-24 MART 2025

  • Süzme Peynir 145,90 TL
  • Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 139,90 TL
  • Salamura Siyah Zeytin 129,00 TL
  • Tavuk But Çeşitleri 79,00 TL
  • Ton Balığı 79,90 TL
  • Dana Kış Sucuğu 599,90 TL
  • Dana Füme Kaburga 129,90 TL
  • Antrikot Pastırma 139,90 TL
  • Ayçiçek Yağı134,90 TL
  • Tarım Kredi Makarna Çeşitleri 17,90 TL
Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi’de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...

20 MART-2 NİSAN TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ!

1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL

Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL

23 Cm Krep Tava 149.00 TL

2'li Tava Seti 279.00 TL

22 Cm Tencere 349,90 TL

Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi’de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...
  • Tuvalet Kağıdı219,90 TL
  • Toz Deterjan Çeşitleri (Renkiller, Beyazlar) 219,90 TL
  • Yumuşatıcı Çeşitleri 59,90 TL
  • Karadeniz Çay 144,90 TL
  • Kavala Kurabiye : 66,90 TL
  • Kurabiye Çeşitleri (Çörekotlu, Yoğurtlu Üzümlü, Kakaolu) 53,90 TL
Tarım Kredi Aktüel 20 Mart - 2 Nisan indirimleri başladı! Tarım Kredi’de yumuşatıcılar, peynir, tavuk, ton balığı...
  • Bulaşık Makinesi Kapsülü 33'lü 129,90 TL