Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi aktüel hafta sonu kataloğu çıktı! 15-17 Ağustos Tarım kredi aktüel ürünler: Çay, şeker, ulaşık deterjanı ve sıvı sabun...

Tarım Kredi aktüel hafta sonu kataloğu çıktı! 15-17 Ağustos Tarım kredi aktüel ürünler: Çay, şeker, ulaşık deterjanı ve sıvı sabun...

Tarım Kredi Kooperatif Market, hafta sonuna özel hazırladığı fırsat kataloğunu duyurdu 15-17 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ihtiyaç ürünü cazip fiyatlarla müşterilerin karşısına çıkacak. Çay, şeker, kaşar, tereyağı, tavuk eti, bulaşık deterjanı ve sıvı sabun çeşitleri bu hafta sonu market raflarında indirimli olarak satışa sunulacak. Peki, bu hafta sonu Tarım Kredi Market'te hangi ürünler ne kadar? İşte, 15-17 Ağustos indirimli ürün listesi…