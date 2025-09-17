Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi Markette kaçırılmayacak fırsatlar💥| 23 Eylül’e kadar çay, süt, yoğurt, pirinç, tavuk ve daha fazlası indirimde

Tarım Kredi Markette kaçırılmayacak fırsatlar💥| 23 Eylül’e kadar çay, süt, yoğurt, pirinç, tavuk ve daha fazlası indirimde

Tarım Kredi Market 17-22 Eylül tarihleri arasında geçerli kataloğunu yayımlandı! Çay, süt, yoğurt, pirinç ve tavuk gibi gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar onlarca üründe dev indirim başladı. Peki, bu hata neler indirimde? İşte 23 Eylül'e kadar geçerli Tarih kredi kataloğu ve fiyat listesi.