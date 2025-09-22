Trend Galeri Trend Yaşam Tarım Kredi Market aktüel ürünleri raflarda💥| 28 Eylül’e kadar zeytin, peynir, bezelye, deterjanlar, bebek bezleri...

Tarım Kredi aktüel kataloğu yayımlandı. Zincir marketin 28 Eylül'e kadar geçerli kampanyalarında birçok farklı üründe kaçırılmayacak fırsatlar raflara dizildi. Temel gıdada zeytin, peynir,sos çeşitleri, bezelye tavuk çeşitleri yerini alırken deterjanlarda yumuşatıcılar, sıvı çamaşır deterjanları fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bebek bezleri ve ıslak havlular bu haftanın gözde indirimli ürünleri arasında yer alıyor. Peki, Tarım Kredi marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirimde?İşte yeni haftanın aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi...