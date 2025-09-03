Trend Galeri Trend Yaşam TARIM KREDİ MARKETTE HAFTANIN FIRSATLARI💣💥 yumurta,sucuk,kırtasiye ürünleri... 15 Eylül'e kadar Tarım Kredi'de!

Tarım Kredi Marketleri, yeni haftaya özel indirim kampanyasını duyurdu. 15 Eylül'e kadar sürecek fırsatlar kapsamında organik yumurtadan dana kangal sucuğa, tereyağından temel gıda ürünlerine kadar pek çok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Ayrıca "okula dönüş" kampanyasıyla beslenme çantaları için meyve suları ve atıştırmalıklar raflarda yerini alırken, kırtasiye kataloğunda defter, kalem ve dosya gibi okul malzemeleri dikkat çekiyor. Peki, Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimler var? İşte haftanın fırsatları…

Giriş Tarihi: 03.09.2025 09:38
1 - 8 EYLÜL 2025 TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

15 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER

1 - 7 EYLÜL 2025 TARİHLERİ ARASINDA TARIM KREDİ'DE!

