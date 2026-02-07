Trend Galeri Trend Yaşam TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI: "Şerif seni yaktı!" Taşacak Bu Deniz 18.bölüm fragmanı yayında!

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüne ait fragman izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Hikâyede yaşanan son gelişmelerin ardından 18. bölümde neler olacağı merak edilirken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılmaya devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz'de heyecan yükselmeye devam ederken, izleyiciler 18. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Karakterler arasındaki gerilimin artacağı yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair ipuçlarının fragmanla birlikte ortaya çıkması bekleniyor. Dizinin takipçileri, yayınlanacak fragmana odaklanmış durumda.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

https://www.youtube.com/@tasacakbudeniztrt

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Esme, ayrılığın acısını Fırtına Konağı'ndan çıkarır ve silahı bulmaya odaklanır. Sevdaluk denizin dibine batsın; Esme bir an önce silahı bulup Şerif'ten boşanmayı, Şerif'ten de Hicran'dan da kurtulmayı ister. Adil ise aynı acıyı, keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkarır ve Şerif'i yok etmeye odaklanır.

Oruç'u ve İso'yu bu yolda, canlarıyla sınandıkları bir imtihana sokar. Fadime, İso'nun hayatı için abisine yalvarırken ilk kez duygularıyla yüzleşir. Birlikte eğlendiklerini fark etmeleri, ikisinin de duvarlarında çatlaklar oluşturmaya başlar. Oruç, mesleğini kaybetmenin ve yeni hayatıyla yüzleşmenin eşiğindeyken, Eleni'nin tüm varlığıyla onun yanında durmasıyla sarsılır. Bir yandan da Adil'le birlikte amcasını yönetimden indirmek için bir hamle yapar. Ancak Şerif'in Eleni'ye yaptığı teklif, ikisini de büyük bir şaşkınlığa sürükler.

Amirum Dayı, "Sen Esme'den ayrıldın, Fadime İso'yla evlendi. Koçari soyu Fırtına'dan mı yürüyecek?" diyerek Adil'i evlenmeye razı eder ve Adil için uygun bir eş adayı aranmaya başlanır. Esme ise hem Eleni'nin hem de Fadime'nin doldurmasıyla Adil'in randevusunu basar; ancak gördüğü manzara onu can evinden vurur

