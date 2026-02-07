Trend
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI: "Şerif seni yaktı!" Taşacak Bu Deniz 18.bölüm fragmanı yayında!
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüne ait fragman izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Hikâyede yaşanan son gelişmelerin ardından 18. bölümde neler olacağı merak edilirken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 00:22