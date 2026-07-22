Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

Dünyaca ünlü gastronomi otoritesi TasteAtlas, yılın en prestijli çorba sıralamasını paylaştı. Binlerce gurmenin oylamasıyla şekillenen listede Gaziantep'in asırlık şifa deposu Beyran zirveye oynarken, Türk mutfağı uluslararası arenada adından yine söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:51
TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

Gastronomi meraklılarının gözdağıyla takip ettiği TasteAtlas 2025/2026 değerlendirmesinde sonuçlar netleşti. Global mutfakların kıyasıya yarıştığı oylamada, "dünyanın en iyi çorbası" unvanına aday gösterilen Gaziantep'in tescilli lezzeti Beyran, zengin aroması ve köklü geçmişiyle küresel devleri tek tek geride bıraktı.

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

Asya ve Avrupa'nın ikonik tatlarını gölgede bırakan bu gurur tablosuyla birlikte, Türk mutfağının listedeki yükselişi de dikkat çekti. İşte gastronomi dünyasını sallayan o listenin merak edilen detayları…

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

İşte ilk 100'e giren iki çorbamız:

63- KELLE PAÇA - TÜRKİYE

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

55- DOMATES ÇORBASI - TÜRKİYE

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI BELLİ OLDU

İlk 10'a Türkiye'den iki farklı çorbanın girmesi, Anadolu mutfağının köklü geçmişini ve lezzet çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

İşte güncel liste...

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

10- MERCİMEK ÇORBASI - TÜRKİYE

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

9- SİNİGANG NA BABOY - FİLİPİNLER

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

8- LOHİKEİTTO - FİNLANDİYA

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

7- LANZHOU LAMİAN - ÇİN

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

6- TOM KHA GAİ - TAYLAND

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

5- TONKOTSU RAMEN - JAPONYA

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

4- SOTO BETAWİ - ENDONEZYA

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

3- YOKAHAMA STYLE RAMEN - JAPONYA

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

2 - BEYRAN ÇORBASI - TÜRKİYE

TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı

1 - VORİ VORİ - PARAGUAY

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör