Trend
Galeri
Trend Yaşam
TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı
TasteAtlas Açıkladı: Dünyanın En İyi Çorbası Listesinde Türk Lezzeti! Dev Rakiplerini Geride Bıraktı
Dünyaca ünlü gastronomi otoritesi TasteAtlas, yılın en prestijli çorba sıralamasını paylaştı. Binlerce gurmenin oylamasıyla şekillenen listede Gaziantep'in asırlık şifa deposu Beyran zirveye oynarken, Türk mutfağı uluslararası arenada adından yine söz ettirdi.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:51