TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

Türk mutfağı; binlerce yıllık geçmişi, zengin coğrafi çeşitliliği ve köklü gelenekleriyle dünya gastronomisinin en seçkin temsilcileri arasında yer alıyor. Bu eşsiz mutfağın şüphesiz en özel ve birleştirici ögelerinden biri de sabah kahvaltılarından gece yarısı şifasına kadar sofralardan eksik olmayan çorbalardır. Uluslararası gastronomi dünyasının en prestijli lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, dünya çapındaki gurmelerin ve kullanıcıların oylarıyla şekillenen "Türkiye'nin En İyi 16 Çorbası" listesini resmi olarak yayınladı.