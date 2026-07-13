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TasteAtlas açıkladı! Türkiye'nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...
TasteAtlas açıkladı! Türkiye'nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...
Dünyaca ünlü lezzet platformu TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 16 çorbasını gurme oylarıyla belirledi; ortaya çıkan puanlama tüm ezberleri altüst etti. Herkesin evinde pişen klasik mercimek çorbası zirveyi kıl payı kaçırırken, Gaziantep mutfağının sabah kahvaltılarında tüketilen efsanevi, bol sarımsaklı ve acılı lezzeti 4.5 puanla Türkiye'nin bir numarası seçildi. Düğün çorbalarından şifalı kelle paçaya, Karadeniz'in karalahanasından antik çağların unutulmaya yüz tutmuş tutmaç çorbasına kadar gastronomi dünyasını sallayan o listenin detayları...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:00