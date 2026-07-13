Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas açıkladı! Türkiye'nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

TasteAtlas açıkladı! Türkiye'nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

Dünyaca ünlü lezzet platformu TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 16 çorbasını gurme oylarıyla belirledi; ortaya çıkan puanlama tüm ezberleri altüst etti. Herkesin evinde pişen klasik mercimek çorbası zirveyi kıl payı kaçırırken, Gaziantep mutfağının sabah kahvaltılarında tüketilen efsanevi, bol sarımsaklı ve acılı lezzeti 4.5 puanla Türkiye'nin bir numarası seçildi. Düğün çorbalarından şifalı kelle paçaya, Karadeniz'in karalahanasından antik çağların unutulmaya yüz tutmuş tutmaç çorbasına kadar gastronomi dünyasını sallayan o listenin detayları...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:00
TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

Türk mutfağı; binlerce yıllık geçmişi, zengin coğrafi çeşitliliği ve köklü gelenekleriyle dünya gastronomisinin en seçkin temsilcileri arasında yer alıyor. Bu eşsiz mutfağın şüphesiz en özel ve birleştirici ögelerinden biri de sabah kahvaltılarından gece yarısı şifasına kadar sofralardan eksik olmayan çorbalardır. Uluslararası gastronomi dünyasının en prestijli lezzet rehberlerinden biri olan TasteAtlas, dünya çapındaki gurmelerin ve kullanıcıların oylarıyla şekillenen "Türkiye'nin En İyi 16 Çorbası" listesini resmi olarak yayınladı.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

16. MAHLUTA (2.9 PUAN)

Listenin son sırasında yer alan, kimyon ve limonlu enfes bir Güney Anadolu mercimek varyasyonu.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

15. TOYGA (3.1 PUAN)

Yarma ve nohutlu geleneksel yoğurt çorbası.

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TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

14. KARALAHANA ÇORBASI (3.2 PUAN)

Karadeniz'in mısır yarması ve fasulyeyle harmanlanan milli değeri.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

13. İŞKEMBE ÇORBASI (3.3 PUAN)

Gece hayatının ve akşamdan kalma sabahların kurtarıcısı, sirkeli sarımsaklı efsane.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

12. ŞİVEYDİZ (3.4 PUAN)

Gaziantep'in taze sarımsak ve pırasayla kuzu etini yoğurtla buluşturduğu ilkbahar şifası.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

11. TARHANA ÇORBASI (3.7 PUAN)

Yazdan hazırlanan kurutulmuş hamurun kış sabahlarını ısıttığı o geleneksel lezzet.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

10. DÜĞÜN ÇORBASI (3.8 PUAN)

Büyük kazanlarda odun ateşinde pişirilen, terbiyeli kuzu etinin o ağırbaşlı lezzeti ilk 10'u tamamlıyor.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

9. EZOGELİN ÇORBASI (3.8 PUAN)

Türk bölgesel mutfağının en doyurucu örneklerinden biri olan Ezogelin çorbası; kırmızı mercimek, bulgur ve pirincin bir arada kullanılmasıyla yoğun bir kıvam kazanıyor. Bol nane, biber salçası ve Anadolu'ya özgü baharatlarla zenginleştirilen bu yoğun aromalı çorba, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olarak kabul ediliyor.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

8. YUVARLAMA ÇORBASI (3.8 PUAN)

Gaziantep'in Ramazan Bayramı ritüeli olan, yapımı saatler süren minik köftelerin, nohut ve süzme yoğurtla buluştuğu bu yoğun emek ürünü çorba 8. sıraya yerleşti.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

7. YAYLA ÇORBASI (3.8 PUAN)

Kuzey Türkiye'nin dağ yaylalarından esinlenen, pirinç, yoğurt ve naneli tereyağı sosuyla tam bir kış şifası olan yayla çorbası listede sağlam bir yer edindi.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

6. TUTMAÇ ÇORBASI (4.0 PUAN)

11. yüzyıl sözlüklerinde bile adı geçen, erişte, mercimek ve yoğurdun kuzu etiyle buluştuğu bu tarihi Orta Asya mirası, unuttuğumuz değerleri hatırlatıyor.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

5. CACIK (4.0 PUAN)

Yoğurt, salatalık ve sarımsağın zeytinyağı ve naneyle buluştuğu bu serinletici lezzet, çorba kaşığıyla tüketilen formuyla listede 5. sırada yer alarak şaşırttı.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

4. KELLE PAÇA ÇORBASI (4.1 PUAN)

Sakatat kültürünün baş tacı, sarımsak ve limon sosuyla birleştiğinde tam bir antibiyotik etkisine dönüşen kelle paça, 4.1 puanla hak ettiği gibi üst sıralarda yer aldı.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

3. DOMATES ÇORBASI (4.2 PUAN)

Özellikle yaz aylarının ferahlatıcı lezzeti olan, taze fesleğen yapraklarıyla süslenen domates çorbası, hafifliğiyle listenin üçüncü basamağında yer buldu.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

2. MERCİMEK ÇORBASI (4.4 PUAN)

Türkiye'nin en çok tüketilen, lokantaların vazgeçilmezi olan kırmızı mercimek çorbası; kimyon ve havuçlu o nefis dokusuyla liderliği kıl payı kaçırarak ikinci sıraya yerleşti.

TasteAtlas açıkladı! Türkiye’nin en iyi 16 çorbası listelendi, işte zirvedeki isim...

1. BEYRAN ÇORBASI (4.5 PUAN)

Gaziantep mutfağının dünyaya armağan ettiği bu eşsiz lezzet, listenin zirvesine adını altın harflerle yazdırdı. Kuzu yağı, pirinç, didiklenmiş kuzu eti, sarımsak ve biber salçasının yoğun lezzetiyle sabah kahvaltılarında tüketilen bu şifa kaynağı; yabancı gurmelerden de tam not aldı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör