Trend Galeri Trend Yaşam TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

Farklı kültürlerde çeşitli lezzetlerle sofralara gelen hamsi, TasteAtlas'ın son değerlendirmesinde uluslararası lezzet jürisinin radarına girdi. Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesiyle özdeşleşen ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan hamsi lezzetleri, listenin üst sıralarındaki yerini alarak Türk mutfağının gücünü bir kez daha kanıtladı. İşte dünyanın en iyi hamsili yemekleri…

Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 14:44
TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, deniz ürünleri tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Hamsili Yemekleri" listesini duyurdu. Dünya mutfaklarının ikonik tariflerinin yarıştığı listede Karadeniz mutfağının efsaneleri damga vurdu.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

25. ANCHOASLI QUESO (İSPANYA)

Manchego peyniri dilimlerinin üzerine hamsi filetoları ve közlenmiş biber koyarak yapılan pratik İspanyol bar atıştırmalığı.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

24. ACCİUGHE AL VERDE (İTALYA)

Tuzlanmış hamsi filetolarının sarımsak, maydanoz, zeytinyağı ve sirkeyle hazırlanan yeşil sosla (bagnet verde) kaplandığı Piyemonte mezesi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

23. GUBBRÖRA (İSVEÇ)

Doğranmış tuzlu hamsi, haşlanmış yumurta, soğan, ekşi krema ve dereotunun karıştırılmasıyla yapılan, siyah çavdar ekmeği üzerinde yenen İsveç mezesi.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

22. HAMSİLİ PİLAV (TÜRKİYE)

Kuş üzümlü, fıstıklı ve baharatlı pirinç pilavının fırın kabında hamsi filetolarıyla kaplanarak pişirildiği Karadeniz/Laz yemeği.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

21. PASTA E ALİCİ (İTALYA)

Hamsi, kavrulmuş ekmek kırıntıları, acı biber ve zeytinyağıyla hazırlanan pratik Kalabriya makarnası.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

20. MYEOLCHİ BOKKEUM (GÜNEY KORE)

Kurutulmuş küçük hamsilerin çıtırlaşana kadar soteleyip gochujang acı biber salçası, soya sosu, sarımsak, şeker ve susam yağıyla tatlandırıldığı, kalsiyum deposu Kore yan yemeği (banchan).

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

19. CANAPÉS D'ANCHOİS (FRANSA)

Baget ekmeği üzerine hamsi ezmesi sürülerek veya bütün hamsi dilimleri, yumurta ve domatesle süslenerek yapılan Fransız kanepesi.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

18. PANE CUNZATO (İTALYA)

Sicilya kökenli; zeytinyağı, taze domates, hamsi, fesleğen ve peynirle hazırlanan geleneksel ekmek arası sandviç.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

17. ABBACCHİO ALLA ROMANA (İTALYA)

Süt kuzusunun biberiye, sarımsak, beyaz şarap, sirke ve hamsi sosuyla ağır ağır pişirildiği tarihi Roma yemeği.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

16. BOCARTES EN CAZUELA (İSPANYA)

Taze hamsilerin sarımsak ve pul biberle zeytinyağında pişirilip üzerine kırmızı şarap sirkesi gezdirilerek güveçte servis edildiği Bask yemeği.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

15. GREEN GODDESS DRESSİNG (ABD)

Hamsi ezmesi, mayonez, ekşi krema, sarımsak ve taze otların pürüzsüz hale getirilmesiyle yapılan Amerikan salata sosu.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

14. BOQUERONES FRİTOS (İSPANYA)

Taze hamsilerin unlanıp zeytinyağında altın sarısı olana kadar kızartılmasıyla yapılan Endülüs usulü çıtır balık.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

13. PİNCHOS GİLDA (İSPANYA)

Yeşil zeytin, katlanmış hamsi ve acı biber turşusunun kürdana dizilmesiyle yapılan, San Sebastian menşeili tarihi İspanyol tapası.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

12. ANTZOUGİA (YUNANİSTAN)

Tuzlanmış bütün hamsilerin sirke, limon suyu, zeytinyağı ve maydanozla marine edilip ekmek veya uzo eşliğinde servis edildiği Yunan mezesi.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

11. HAMSİ TAVA (TÜRKİYE)

Hamsilerin ayıklanıp mısır ununa bulandıktan sonra tavaya dairesel dizilerek kızartıldığı Karadeniz klasiği.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

10. CROSTİNİ (İTALYA)

Izgara veya kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine zeytinyağı, peynir, otlar ve hamsi gibi çeşitli malzemelerin konulduğu Orta Çağ kökenli İtalyan başlangıcı.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

9. MẮM NÊM (VİETNAM)

Bütün hamsilerin fermente edilmesiyle yapılan; şeker, acı biber, sarımsak ve limonla tatlandırılan yoğun kokulu Vietnam sosu.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

8. NETHİLİ (HİNDİSTAN)

Yoğurt, limon, baharatlar ve pirinç ununa marine edilip bol yağda çıtır çıtır kızartılan Hindistan'a özgü hamsi atıştırmalığı.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

7. PİSSALADİÈRE (FRANSA)

Fransa'nın Nis kentinden çıkan; üzeri karamelize soğan, hamsi, zeytin ve taze otlarla kaplanarak fırınlanan pizzaya benzer hamur işi.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

6. BİGOLİ İN SALSA (İTALYA)

Venedik'in kalın "bigoli" makarnasının, kısık ateşte pişmiş soğan ve eritilmiş hamsiyle hazırlanan yoğun sosla harmanlandığı lezzet.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

5. VİŠKA POGAČA (HIRVATİSTAN)

Vis Adası'na özgü; hamurunun içerisine zeytinyağı, soğan, hamsi ve baharat doldurularak fırınlanan geleneksel tuzlu çörek.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

4. BAGNA CÀUDA (İTALYA)

Bol sarımsak, zeytinyağı ve eritilmiş hamsiyle hazırlanan, çiğ sebzelerin batırılarak yendiği sıcak Piyemonte sosu.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

3. BOQUERONES EN VİNAGRE (İSPANYA)

Taze hamsi filetolarının sirke, zeytinyağı, sarımsak ve maydanozda marine edilmesiyle hazırlanan soğuk İspanyol tapası.

TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…

2. DOENJANG JJİGAE (GÜNEY KORE)

Fermente soya fasulyesi ezmesi, hamsi ve deniz yosunundan hazırlanan zengin bir et suyuna kabak, turp ve tofu eklenerek yapılan geleneksel Kore çorbası.