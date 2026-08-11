Trend
Galeri
Trend Yaşam
TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…
TasteAtlas dünyanın en iyi hamsili yemeklerini seçti! Karadeniz lezzetleri listeyi salladı…
Farklı kültürlerde çeşitli lezzetlerle sofralara gelen hamsi, TasteAtlas'ın son değerlendirmesinde uluslararası lezzet jürisinin radarına girdi. Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesiyle özdeşleşen ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan hamsi lezzetleri, listenin üst sıralarındaki yerini alarak Türk mutfağının gücünü bir kez daha kanıtladı. İşte dünyanın en iyi hamsili yemekleri…
Giriş Tarihi: 11.08.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 14:44