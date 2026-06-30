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TasteAtlas “En İyi 100 Çorba” Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas, 2025/2026 ödüllerinde dünyanın en iyi 100 çorbasını seçti. Gaziantep'in tescilli şifa kaynağı beyranın da zirveye oynadığı küresel listeye Türk mutfağı damga vurdu.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:40
TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

Geleneksel lezzetleri küresel ölçekte değerlendiren TasteAtlas, merakla beklenen dünyanın en iyi 100 çorbası listesini güncelledi. Uluslararası gastronomi otoritelerinin oylarıyla şekillenen listede Türk mutfağı, zengin çorba kültürüyle bir kez daha zirveye ortak oldu.

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

Başta dünya ikinciliğine yerleşen beyran ve üst sıralarda kendine yer bulan mercimek çorbası olmak üzere, geleneksel çorbalarımız küresel devleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. İşte dünyanın en lezzetli çorbaları ve listede öne çıkan Türk lezzetleri...

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

İşte ilk 100'e giren iki çorbamız:

63- KELLE PAÇA - TÜRKİYE

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TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

55- DOMATES ÇORBASI - TÜRKİYE

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI BELLİ OLDU

İlk 10'a Türkiye'den iki farklı çorbanın girmesi, Anadolu mutfağının köklü geçmişini ve lezzet çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

İşte güncel liste...

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

10- MERCİMEK ÇORBASI - TÜRKİYE

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

9- SİNİGANG NA BABOY - FİLİPİNLER

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

8- LOHİKEİTTO - FİNLANDİYA

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

7- LANZHOU LAMİAN - ÇİN

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

6- TOM KHA GAİ - TAYLAND

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

5- TONKOTSU RAMEN - JAPONYA

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

4- SOTO BETAWİ - ENDONEZYA

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

3- YOKAHAMA STYLE RAMEN - JAPONYA

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

2 - BEYRAN ÇORBASI - TÜRKİYE

TasteAtlas En İyi 100 Çorba Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

1 - VORİ VORİ - PARAGUAY

#TÜRKİYE