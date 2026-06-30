TasteAtlas “En İyi 100 Çorba” Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!

Başta dünya ikinciliğine yerleşen beyran ve üst sıralarda kendine yer bulan mercimek çorbası olmak üzere, geleneksel çorbalarımız küresel devleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. İşte dünyanın en lezzetli çorbaları ve listede öne çıkan Türk lezzetleri...