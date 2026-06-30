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TasteAtlas “En İyi 100 Çorba” Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!
TasteAtlas “En İyi 100 Çorba” Listesini Güncelledi: Türk Çorbaları Dünyanın Dilinden Düşmüyor!
Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas, 2025/2026 ödüllerinde dünyanın en iyi 100 çorbasını seçti. Gaziantep'in tescilli şifa kaynağı beyranın da zirveye oynadığı küresel listeye Türk mutfağı damga vurdu.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:40