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Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...
Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...
Sulamayı unutanlar, sık sık seyahate çıkanlar için; günlerce su vermeseniz bile solmayan en vefakar bitkiler açıklandı. Paşa kılıcından zeze çiçeğine, lavantadan kaynana diline kadar evde, saksıda veya bahçede kendi başının çaresine bakabilen en dayanıklı bitki rehberi netleşti. Ancak uzmanlar uyarıyor: Az su isteyen bu bitkilerin en yaygın ölüm sebebi susuzluk değil, tamamen iyi niyetle yapılan o büyük hata! Evinizin havasını değiştirecek, neredeyse hiç su istemeyen ve aşırı sulama tuzağına düşmeden yıllarca yaşatabileceğiniz o mucizevi türler ve bakım sırları...
Giriş Tarihi: 11.06.2026 12:10