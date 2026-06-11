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Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

Sulamayı unutanlar, sık sık seyahate çıkanlar için; günlerce su vermeseniz bile solmayan en vefakar bitkiler açıklandı. Paşa kılıcından zeze çiçeğine, lavantadan kaynana diline kadar evde, saksıda veya bahçede kendi başının çaresine bakabilen en dayanıklı bitki rehberi netleşti. Ancak uzmanlar uyarıyor: Az su isteyen bu bitkilerin en yaygın ölüm sebebi susuzluk değil, tamamen iyi niyetle yapılan o büyük hata! Evinizin havasını değiştirecek, neredeyse hiç su istemeyen ve aşırı sulama tuzağına düşmeden yıllarca yaşatabileceğiniz o mucizevi türler ve bakım sırları...

Giriş Tarihi: 11.06.2026 12:10
Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

Günümüzün yoğun iş temposu, sıklaşan seyahatler ve uzun tatil planları, evinde yeşil bir dokunuş görmek isteyen birçok kişinin bitki bakımından uzak durmasına neden oluyor. Ancak doğa, her yaşam tarzına ayak uydurabilecek muazzam bir adaptasyon yeteneğine sahip. Evini veya bahçesini yeşillendirmek isteyip de sulama korkusu yaşayanlar için harika bir haber var. Gövdelerinde veya yapraklarında su depolama yeteneğine sahip olan bazı bitki türleri, unutulmaya karşı en yüksek toleransı göstererek salonların, balkonların ve bahçelerin en vefakar dostları haline geliyor.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

EN AZ SU İSTEYEN İÇ MEKAN BİTKİLERİ

Ev ortamında çok az ilgiyle, uzun süre kendi kendilerine hayatta kalabilen ve dekorasyonun vazgeçilmezi olan popüler ev bitkileri şunlardır:

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

PAŞA KILICI (SANSEVİERİA)

Dayanıklılık denince akla gelen ilk türdür. Az ışıkla ve çok az suyla yaşayabilir; ayda bir kez sulanması bile onun uzun bir ömre sahip olması için yeterlidir.

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Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

ZEZE ÇİÇEĞİ (ZAMİOCULCAS)

Parlak, koyu yeşil yapraklarıyla ofis ve evler için idealdir. Kuraklığa inanılmaz derecede dirençlidir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

ALOE VERA

Yapraklarının içinde yoğun bir jel barındırır. Doğrudan güneş ışığı istemez. İlginç bir şekilde, sulanmadığında yaprakları daha da canlanıp yeşillenebilir. Haftada bir kez çok az su yeterlidir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

KAUÇUK AĞACI

Güneşin olduğu yöne doğru büyümeyi sever. Kış aylarında ayda bir kez sulanması yeterlidir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

KURDELE ÇİÇEĞİ

Hava koşullarına karşı biraz duyarlıdır; aşırı sıcak veya soğuktan korunmalıdır. Ayda bir defa sulamak genelde yeterlidir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

PARA ÇİÇEĞİ

15-35 derece arası sıcaklıkları çok sever. Kışın neredeyse hiç suya ihtiyaç duymaz.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

BALKON VE SAKSILARIN EN VEFAKAR ÇİÇEKLERİ

Saksıda büyütülebilen, renkleri ve kokularıyla büyüleyen ama su kaprisleri olmayan saksı çiçekleri:

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

KALANŞO (KALANCHOE)

Rengarenk minik çiçekleriyle göz kamaştırır. Soğuk kış günlerinden korunduğu sürece yıllarca yaşar. Kışın çok az su ister, yazın ise haftada iki sulama yeterlidir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

SARDUNYA

Balkonların en vefakar klasiğidir. Tabaklı saksıda yetiştirilmeli ve yaz aylarında haftada iki kez sulanmalıdır.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

HİNT İNCİRİ (KAYNANA DİLİ)

Etli ve sulu gövdesi tam bir su deposudur. Saksıda bakıldığında iki haftada bir sulanması yeterlidir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

KAKTÜS VE SUKULENTLER

Saksı dünyasının en az su isteyen üyeleridir. Kış aylarında onları neredeyse tamamen unutabilirsiniz, hiç su istemezler.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

BAHÇEDE KENDİ BAŞININ ÇARESİNE BAKAN DIŞ MEKAN BİTKİLERİ

Özellikle Ege ve Akdeniz gibi sıcak iklimlerde, bahçe bakımını kolaylaştıran ve su faturanızı hafifleten dış mekan türleri:

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

LAVANTA VE BİBERİYE

Mis kokulu bu iki bitkinin de en büyük düşmanı bol sulamadır. Kumlu ve geçirgen toprakları severler. Büyüdükçe su ihtiyaçları neredeyse tamamen biter.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

ZAKKUM (NERİUM OLEANDER)

Sıcağa ve kuraklığa meydan okuyarak sürekli çiçek açar. Bahçelerde harika bir çit görevi görür.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

KATIR TIRNAĞI

Sapsarı çiçekleriyle bahçenin en ücra, su almayan köşelerini bile renklendirir. Yol kenarlarında da sıkça tercih edilir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

GAZANYA VE GÜN GÜLÜ

Taş aralarını ve kayalık bahçeleri seven, kuraklığa son derece dayanıklı yer örtücülerdir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

AKDENİZ MEYVELERİ

Bahçenizde meyve yetiştirmek istiyorsanız zeytin, incir ve nar nispeten az suyla yaşayabilen en dayanıklı seçeneklerdir.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

SUSUZLUK DEĞİL FAZLA İLGİ ÖLDÜRÜYOR!

Az su isteyen bitkilerin bakımında altın kurallar ve kulak ardı edilmemesi gereken püf noktaları:

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

EN YAYGIN ÖLÜM SEBEBİ

Bu bitkilerin büyük bir kısmı susuzluktan kurumaz. Doğal yapıları gereği suyu bünyelerinde tuttukları için, toprakları tamamen kurumadan yapılan her sulama köklerinin çürümesine ve bitkinin aniden ölmesine neden olur. Toprağın tam anlamıyla kuruduğundan emin olmadan asla su vermeyin.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

MEVSİMSEL AYAR

Bitkilerin tamamında kış aylarında sulama sıklığı en minimum düzeye indirilmeli, yazın ise hava sıcaklığına paralel olarak hafifçe artırılmalıdır.

Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

DOĞRU SAKSI VE TOPRAK

Kaktüs, sukulent ve lavanta gibi bitkiler için mutlaka altında drenaj delikleri olan saksılar ve su tutmayan geçirgen, kumlu toprak karışımları kullanılmalıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör