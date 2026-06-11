Tatildeyken Kuruyup Solmayan Çiçekler! Günlerce unutsanız bile ölmeyen o dayanıklı ev bitkileri...

Günümüzün yoğun iş temposu, sıklaşan seyahatler ve uzun tatil planları, evinde yeşil bir dokunuş görmek isteyen birçok kişinin bitki bakımından uzak durmasına neden oluyor. Ancak doğa, her yaşam tarzına ayak uydurabilecek muazzam bir adaptasyon yeteneğine sahip. Evini veya bahçesini yeşillendirmek isteyip de sulama korkusu yaşayanlar için harika bir haber var. Gövdelerinde veya yapraklarında su depolama yeteneğine sahip olan bazı bitki türleri, unutulmaya karşı en yüksek toleransı göstererek salonların, balkonların ve bahçelerin en vefakar dostları haline geliyor.