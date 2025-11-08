Trend Galeri Trend Yaşam TCKN son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar hangi gün başvuracak? İşte kim numarasına göre TOKİ başvuru günleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde başvurular için geri sayım başladı. Yoğun katılım beklentisi nedeniyle, başvuruların sağlıklı yürütülmesi için kritik bir karar alındı: Başvurular ilk 5 gün, T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre alınacak. Peki, TCKN'nin son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar hangi gün başvurularını yapabilecek, konut başvurusu nasıl yapılır? İşte, gün gün TOKİ başvuru takvimi 2025: