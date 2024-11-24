Tekirdağ’da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada

Tekirdağ'da, Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka, 22 Kasım tarihinde İ.T.İ. tarafından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Aka'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada