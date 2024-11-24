Trend Galeri Trend Yaşam Tekirdağ'da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada

Tekirdağ'da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada

Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, Edirne ve Tekirdağ polisi titiz bir çalışma yürüttü. Şüphelilerin kullandığı araçlar ve adresler tespit edilerek düzenlenen operasyonlarla 13 kişi gözaltına alındı. Firari şüpheliler bir tabanca ve mermilerle ele geçirilirken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. İşte korkunç olayın detayları...

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Giriş Tarihi: 24.11.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 08:53
Tekirdağ’da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada

Tekirdağ'da, Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka, 22 Kasım tarihinde İ.T.İ. tarafından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Aka'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada

Tekirdağ’da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada

ŞÜPHELİLER ARAÇ VE İKAMETLERDE YAKALANDI

Şüphelilerin kullandığı araçlar belirlenerek takibe alındı. Ö.Y., O.K., F.Y. ve Ş.Y. isimli şüpheliler Havsa ilçesinde bir ikamette, Y.K., M.C.D. ve K.Z. ise Edirne Mithatpaşa Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı.

Tekirdağ’da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada

KAÇAK ŞÜPHELİLER SİLAHLARLA ELE GEÇİRİLDİ

Firari şüpheliler İ.T.İ., M.P., O.E.A., M.K. ve S.K., Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı doğrultusunda düzenlenen operasyonda sabaha karşı saklandıkları adreste yakalandı. Operasyonda bir adet Glock marka tabanca, şarjöre takılı 10 mermi ele geçirildi.

Tekirdağ’da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Toplamda 13 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Tekirdağ’da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında katlettiler! O anlar kamerada
SON DAKİKA SON DAKİKA