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Tekirdağ'da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında taradılar! O anlar kamerada
Tekirdağ'da kan donduran olay: Teknik direktörü sokak ortasında taradılar! O anlar kamerada
Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, Edirne ve Tekirdağ polisi titiz bir çalışma yürüttü. Şüphelilerin kullandığı araçlar ve adresler tespit edilerek düzenlenen operasyonlarla 13 kişi gözaltına alındı. Firari şüpheliler bir tabanca ve mermilerle ele geçirilirken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. İşte korkunç olayın detayları...
Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:44