Teknoloji devlerine rakip oldu! Katlanabilir ekranlı telefonlarda rekabet daha da sertleşti!

Huawei'nin alt markası olan Honor , 2020'nin sonlarına doğru tek başına bir marka haline gelmişti. Uzun zamandan beridir Honor'ın katlanabilir ekranlı telefon çıkarmak istediği raporlarda geçiyordu. Sonunda Honor Magic V resmen açıklandı.

Telefon şirketin yeni amiral gemisi olacak. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seti ve Adreno 730 grafik biriminin güç verdiği Magic V katlıyken 6.44 inç açıldığında ise 7.9 inç'lik ekrana sahip oluyor. Cihazın 7,9 inç'lik OLED panelli iç ekranı 2272 x 1984 çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 10.3:9 en boy oranına sahip. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün ekranı ise 7.6 inç.