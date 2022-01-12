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Teknoloji devlerine rakip oldu! Katlanabilir ekranlı telefonlarda rekabet daha da sertleşti!

Eskiden bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiler gerçek hayatta kendine yer buluyor. Katlanabilir ekranlı telefonlar da söz konusu cihazlar arasında. Yıllar önce sadece konsept olarak tanıtılan katlanabilir ekranlı cihazlar, tüketicilerin beğenisine sunuldu. Her geçen gün daha da yaygınlaşıyorlar. Honor da Magic V isimli katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı. Çinli teknoloji devi böylece Samsung ve Oppo'ya da rakip oldu. Peki Honor Magic V'nin özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:45
Teknoloji devlerine rakip oldu! Katlanabilir ekranlı telefonlarda rekabet daha da sertleşti!

Huawei'nin alt markası olan Honor, 2020'nin sonlarına doğru tek başına bir marka haline gelmişti. Uzun zamandan beridir Honor'ın katlanabilir ekranlı telefon çıkarmak istediği raporlarda geçiyordu. Sonunda Honor Magic V resmen açıklandı.

Teknoloji devlerine rakip oldu! Katlanabilir ekranlı telefonlarda rekabet daha da sertleşti!

Telefon şirketin yeni amiral gemisi olacak. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seti ve Adreno 730 grafik biriminin güç verdiği Magic V katlıyken 6.44 inç açıldığında ise 7.9 inç'lik ekrana sahip oluyor. Cihazın 7,9 inç'lik OLED panelli iç ekranı 2272 x 1984 çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 10.3:9 en boy oranına sahip. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün ekranı ise 7.6 inç.

Teknoloji devlerine rakip oldu! Katlanabilir ekranlı telefonlarda rekabet daha da sertleşti!

4750 mAh bataryaya saip olan cihazda 66W'lik hızlı şarj bulunuyor. Ayrıca 12GB RAM + 256GB/512GB dahili hafıza seçeneğine sahip cihazın kameraları ise 50 Megapiksel f/1.9 geniş açılı kamera, 50 Megapiksel f/2.0 geliştirilmiş spektrum kamera, 50 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameralara sahip. Telefonun selfie kameraları ise 42 MP. Katlanabilir telefonlarda hem iç ekranda hem dış ekranda selfie kamerası bulunuyor.

Teknoloji devlerine rakip oldu! Katlanabilir ekranlı telefonlarda rekabet daha da sertleşti!

Honor Magic V, siyah, gümüş ve turuncu renkleriyle satışa çıkacak. Telefonun 12GB/256GB modeli 9.999 Yuan, 12GB/512GB modeli ise 10.999 Yuan fiyat etiketine sahip. (NTV)

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