Temizlik yaparken 600 yıllık hazineyi keşfettiler! Nevşehir’de odunluktan çıkanlar dünyayı şoke etti...

"600 yıllık aslında, ilk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de bu şekilde korunmuş bir yapı. Selçuklulardan beri aşina olduğumuz, beylikler döneminde de devam eden süslemeler, malzeme ve teknik bir anlayışla yapılmış." diye konuştu.