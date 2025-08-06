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Temizlik yaparken 600 yıllık hazineyi keşfettiler! Nevşehir'de odunluktan çıkanlar dünyayı şoke etti...
Temizlik yaparken 600 yıllık hazineyi keşfettiler! Nevşehir'de odunluktan çıkanlar dünyayı şoke etti...
600 yıllık sır tesadüfen ortaya çıktı! Nevşehir'de odunluk olarak kullanılan kayadan oyma bir mekânda yapılan temizlik, Türk-İslam tarihine ışık tutacak gizli bir hazineyi gün yüzüne çıkardı. Hiçbir kaynakta adı geçmeyen bu yapı, tarihçileri ve arkeologları heyecanlandırdı. Bakın içinde ne çıktı…
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 16:05