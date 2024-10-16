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Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…

Terleme sonucu hoş olmayan kokulardan kaçınmak için çeşitli yöntemler deniyor olabilirsiniz. Örneğin ter kokusu ve terlemenin önüne geçmek için deodorant sıklıkla tercih ediliyor ancak, içerisindeki kimyasallardan dolayı birçok kişi deodorant kullanmaktan çekiniyor olabilir. Peki, evinizde doğal malzemeler ile kendi deodorantınızı hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:55
Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…

Gün boyu ferah hissetmek ve terleme nedeniyle oluşan kötü kokunun önüne geçmek istiyorsanız doğal malzemeler ile kendi deodorantınızı oluşturabilirsiniz.

Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…

Not: Karbonatlı roll on ve deodorantları, koltuk altınızdaki tüyleri temizledikten hemen sonra sürmeniz önerilmez. Üzerinden en az iki saat sonra kullanmanız tavsiye edilir. Bunun nedeni ise karbonat, her cilt tipi için uygun olmayabilir. Ancak üzülmeyin çünkü hassas cilt yapısına sahip kişiler için de doğal tarifleri derledik.

Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…

Not: Bu karışımlar yalnızca bir öneri niteliğindedir. Özellikle hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz kullanım öncesinde bir uzmana başvurmanız önerilir.

Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…

KREM FORMUNDA DEODORANT

Krem kıvamında hazırlayacağınız bu deodorantı buzdolabında ya da evin en serin noktasında muhafaza etmeniz önerilir.

Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…

Malzemeler:

  • İki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • Bir yemek kaşığı mısır/buğday nişastası
  • Bir yemek kaşığı karbonat
  • Beş damla lavanta yağı (Kokusu hoşunuza giden başka bir esansiyel yağı kullanabilirsiniz.)
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