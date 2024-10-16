Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…

Not: Karbonatlı roll on ve deodorantları, koltuk altınızdaki tüyleri temizledikten hemen sonra sürmeniz önerilmez. Üzerinden en az iki saat sonra kullanmanız tavsiye edilir. Bunun nedeni ise karbonat, her cilt tipi için uygun olmayabilir. Ancak üzülmeyin çünkü hassas cilt yapısına sahip kişiler için de doğal tarifleri derledik.