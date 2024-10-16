Ter kokusunu bıçak gibi kesiyor! Deodorantlardan 10 kat daha etkili doğal karışım…
Terleme sonucu hoş olmayan kokulardan kaçınmak için çeşitli yöntemler deniyor olabilirsiniz. Örneğin ter kokusu ve terlemenin önüne geçmek için deodorant sıklıkla tercih ediliyor ancak, içerisindeki kimyasallardan dolayı birçok kişi deodorant kullanmaktan çekiniyor olabilir. Peki, evinizde doğal malzemeler ile kendi deodorantınızı hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:55