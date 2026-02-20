Trend Galeri Trend Yaşam Teravih namazı 3. 4. ve 5. gün fazileti nedir? İşte Ramazan ayında gün gün teravih namazı faziletleri

Ramazan ayının manevi ikliminde Teravih namazı 3. 4. ve 5. gün fazileti, müminler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk günlerin heyecanıyla camilere koşan vatandaşlar, her geceye özel manevi dereceleri araştırıyor. İbadetlerin sevabını katlamak ve Ramazan bereketinden faydalanmak için bu mübarek gecelerin sırlarını keşfedenler için gün gün teravih namazı faziletleri.

On bir ayın sultanı Ramazan, sadece oruçla değil, geceleri süsleyen Teravih namazlarıyla da ruhları arındırıyor. İslam kaynaklarında yer alan rivayetlere göre, bu mübarek ayın her gecesi farklı bir rahmet kapısını aralıyor. Özellikle ibadetin alışkanlık kazandığı ilk haftada, üçüncü geceden beşinci geceye kadar olan süreçte edilecek duaların ve kılınan namazların müminler için eşsiz müjdeler taşıdığı ifade ediliyor.

TERAVİH 3. GÜN FAZİLETİ: MELEKLERİN MÜJDESİ VE GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI

Teravih namazının üçüncü gecesinde, arşın altından bir münadi (seslenici) nida eder. İslam alimlerinin aktardığına göre bu gece yapılan ibadetler, geçmişte işlenen küçük günahların affına vesile olur. Meleklerin, bu geceyi ihya eden kul için "Allah amellerini kabul etti" diye müjdelediği rivayet edilir. Manevi arınmanın hızlandığı bu evre, kulun Rabbiyle olan bağını kuvvetlendirir.

TERAVİH 4. GÜN FAZİLETİ: KUR'AN-I KERİM OKUMUŞÇASINA SEVAP

Dördüncü gece Teravih namazını kılan kimse için oldukça çarpıcı bir müjde vardır. Hadis-i şeriflerde ve dini kaynaklarda belirtildiği üzere, bu geceyi secdede geçiren kişiye Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş kadar sevap yazılacağı müjdelenir.

TERAVİH 5. GÜN FAZİLETİ: HAREM-İ ŞERİF'TE NAMAZ KILMA

Beşinci geceye ulaşıldığında ibadetin mükafatı mekanla taçlandırılır. Beşinci gece Teravih namazını eda eden mümine; Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmış gibi ecir verileceği beyan edilir. Bu gece, gönlü kutsal topraklarda olan ancak gidemeyenler için manevi bir ziyaret hükmündedir.

GÜN GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETLERİ

Teravih namazı kılmanın faziletleri şu hadisten hareketle anlatılıyor. Ramazan ayında her gece teravih namazı kılmanın fazileti, Hazreti Ali'ye sual edilince, cevabında buyurur ki:

"Her kim Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılsa, Hak teâlâ, o kimsenin bütün tevbelerini kabul ederek, günahlarını bağışlar, ikinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa, melekler, o kula derler ki: "Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti." Dördüncü gece teravih namazını kılınca, Kur'ân-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca, Mescid-i aksada, Mekke'de ve Medine'de kılmış gibi, Hak teâlâ sevap ihsan eder. Altıncı gecesi kılsa, Beyt-ül ma'mûru tavaf etmiş gibi, yedinci gecesi kılsa, Firavun ile yapılan gazada bulunmuş gibi, sekizinci gece kılsa, Bedir harbinde Resûlullah efendimizle bulunmuş gibi, dokuzuncu gecesi için Davut aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi, onuncu gecesi için, dünya selamet ve saadeti ihsan edilir."

