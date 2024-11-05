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Terörle mücadelede kritik eşik aşıldı: Kilit kapanıyor

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe operasyonlarında kritik eşik aşıldı. Kilidin kapanması için geri sayım başlarken, Türkiye- Suriye-Irak arası terörist geçişi de kapanmış oluyor.

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 05.11.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 06:10
Terörle mücadelede kritik eşik aşıldı: Kilit kapanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Önümüzdeki dönemde milletimize, hem güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak" sözleri üzerine "Kilit kapanıyor mu?" sorusu akıllara geldi.

Terörle mücadelede kritik eşik aşıldı: Kilit kapanıyor

SABAH'ın edindiği bilgilere göre bazı değerlendirmeler kilidin hâlihazırda kapalı olduğunu gösteriyor. Mehmetçik'in bölgede terörist geçişlerinin tamamen sona erdiğine emin olmak üzere son kertedeki çalışmaları gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Terörle mücadelede kritik eşik aşıldı: Kilit kapanıyor

Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinin tamamen terör ekseninden çıkarılmasına yönelik atılan adımlar da hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesi ise son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda devam edecek.

Terörle mücadelede kritik eşik aşıldı: Kilit kapanıyor

Ayrıca Türkiye'nin operasyonları neticesinde teröristlerin kapana kısılmasıyla Türk adaletine sığınmaktan başka çaresinin kalmadığını anlamaları ile teslim olan terörist sayısında artış yaşandı.

Terörle mücadelede kritik eşik aşıldı: Kilit kapanıyor

Yılbaşından bu yana 86 terörist teslim oldu. Suriye'de yılbaşından bu yana bin 174 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 260 oldu.

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