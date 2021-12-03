Tesla binlerce aracını geri çağırdı! Hangi modelde sorun var? Problem nedir?

Elektrikli araçları ve otomobilleri için geliştirdiği teknolojilerle isminden sıklıkla bahsettiren Tesla, Çin'deki fabrikasında ürettiği Model Y'leri geri çağırma kararı aldı. Şirketin bu kararı almasının ardında teknik sorunlar yatarken bu sorunlardan yalnızca Çin'deki tüketicilerin mi etkilendiği yoksa Çin'de üretilip ihraç edilen Model Y sahiplerinin tümünün mü etkilendiği henüz net değil.

Tesla'nın Çin'deki üretim biriminden yapılan açıklamalarda, Model Y'lerin geri çağırılmasına yol açan sorunun direksiyon mafsalından kaynaklı olduğu ifade edildi. Yapılan çalışmalara göre bu parça yeterince dayanıklı değil ve zorlama sırasında kırılabiliyor. Böylesi bir durumda süspansiyon rotunun direksiyon mafsalından düşebileceğini, bunun da sürüş güvenliğini etkileyebileceğini söyleyen yetkililer, araçların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre 4 Şubat 2021 ile 30 Ekim 2021 tarihleri aralığında Çin'deki fabrikada üretilen Model Y'lerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bu da 21 bin 599 adet aracın tek tek inceleneceği anlamına geliyor. Geri çağırma ve kontrol sürecinin nasıl sürdürüleceği şu an için bilinmiyor.