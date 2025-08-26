Trend Galeri Trend Yaşam TEV BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: Türk Eğitim Vakfı üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için TEV burs başvuruları hakkında merak edilen detayları duyurdu. Maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine karşılıksız destek sağlayan vakıf, bu yıl da binlerce gence umut olacak. Öğrenciler, "TEV burs başvuruları ne zaman yapılacak, TEV burs miktarı ne kadar olacak ve başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Türk Eğitim Vakfı üniversite bursu ile ilgili merak edilenler.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:39
TEV'in üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu, başarılı olmasına rağmen maddi imkânları yetersiz gençlere destek olmayı hedefliyor. Burs programının amacı; öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerine olanak tanımak, yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek. Peki, 2025-2026 eğitim yılı için TEV burs başvuruları hangi tarihte başlayacak ve burs miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar.

TEV Burs Başvuruları 2025 NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) her yıl üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği için başvuru takvimini duyuruyor. Geçen yıl başvurular 16 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs başvurularını 15 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

2025 TEV BURSU NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim yılında da başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerinin yanında olacak. Vakıf tarafından sağlanan üniversite (eğitim) bursu, bu yıl öğrencilere aylık 5.800 TL olarak ödenecek.

TEV ÜNİVERSİTE (EĞİTİM) BURSU BAŞVURU KRİTERLERİ

TEV Üniversite Bursu'na başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak.

Türkiye'de örgün eğitim programına kayıtlı olmak; açıköğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlarda olmamak.

Aynı burs türünden (örn. Üniversite Bursu) TEV'den burs alan bir kardeşi bulunmamak.

Mal varlığı ve gelir durumu burs kriterlerine uygun olmak (başarı bursları için gelir şartı aranmaz).

Eğitim hayatında disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle kesinti yaşamamış olmak.

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak başvuruya engel değildir; ancak TEV Bursu kazanılması durumunda mevcut burslar iptal edilmelidir.

Devlet üniversitesinde lisans veya önlisans programına kayıtlı olmak.

Ara sınıflar için en az 2,50 / 4,00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak.

25 yaşını geçmemiş olmak.

Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmamış olmak.

Başarısız ders sayısı burs değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

Hazırlık sınıfını tamamlamış öğrenciler, üst sınıfa geçtiğini belgelendirmelidir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen adaylar için önlisans mezuniyet not ortalaması en az 2,80 / 4,00 (veya 70 / 100) olmalıdır.

