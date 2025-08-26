TEV BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: Türk Eğitim Vakfı üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

TEV ÜNİVERSİTE (EĞİTİM) BURSU BAŞVURU KRİTERLERİ

TEV Üniversite Bursu'na başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak.

Türkiye'de örgün eğitim programına kayıtlı olmak; açıköğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlarda olmamak.

Aynı burs türünden (örn. Üniversite Bursu) TEV'den burs alan bir kardeşi bulunmamak.

Mal varlığı ve gelir durumu burs kriterlerine uygun olmak (başarı bursları için gelir şartı aranmaz).

Eğitim hayatında disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle kesinti yaşamamış olmak.

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak başvuruya engel değildir; ancak TEV Bursu kazanılması durumunda mevcut burslar iptal edilmelidir.

Devlet üniversitesinde lisans veya önlisans programına kayıtlı olmak.

Ara sınıflar için en az 2,50 / 4,00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak.

25 yaşını geçmemiş olmak.

Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmamış olmak.

Başarısız ders sayısı burs değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

Hazırlık sınıfını tamamlamış öğrenciler, üst sınıfa geçtiğini belgelendirmelidir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen adaylar için önlisans mezuniyet not ortalaması en az 2,80 / 4,00 (veya 70 / 100) olmalıdır.