THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,
• 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
• Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,
• İyi derecede İngilizce bilen,
*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.
• Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,
• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,
• Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,
• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,
• Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.