Trend Galeri Trend Yaşam

THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Türk Hava Yolları bünyesinde çalıştırmak üzere tecrübeli ve tecrübesiz lisansı dispeçer alımı yapıyor. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans bölümünden mezun SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip adayların başvuruda bulunacağı pozisyon için gerekli şartlar ve belgeler açıklandı. Peki, THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, THY dispeçer alımı ilanı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 12:55
THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Türk Hava Yolları tecrübeli ve tecrübesiz personel alımı yapıyor. Kadrosunda çalıştırmak üzere lisanslı dispeçer alımı yapacak olan şirket başvuru için istenen şartları ve tarihleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, THY dispeçer personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvuruda bulunabilir? İşte, detaylar…

THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

SON DAKİKA: THY'DEN PERSONEL ALIMI İLANI

Türk Hava Yolları tecrübeli ve tecrübesiz personel alımı için ilana çıktı. THY personel alımının detayları ise şu şekilde;

THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

TECRÜBELİ VE TECRÜBESİZ LİSANSLI DİSPEÇER ALINACAK!

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları personel alımı için harekete geçti. THY, tecrübeli ve tecrübesiz lisanslı dispeçer alımı yapacak.

Başvuru için son tarih 14 Ekim 2024 oldu.

THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

• 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

• Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

• İyi derecede İngilizce bilen,

*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.

• Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

• Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

• Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

ARANAN NİTELİKLER

• Ortaklığımızı başarıyla temsil eden ve yüksek görev bilincine sahip,

• Etkili iletişim becerileri sergileyen ve takım çalışmasına yatkın,

• Analiz etme ve problem çözme becerisi gelişmiş,

• İhtiyaç anında inisiyatif alabilen,

• Takip yönü güçlü, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim,

• Organizasyon ve planlama yönü kuvvetli,

• Öğrenmeye açık ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler başvuru yapabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA