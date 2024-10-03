THY PERSONEL ALIMI SON DAKİKA! THY dispeçer personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Türk Hava Yolları bünyesinde çalıştırmak üzere tecrübeli ve tecrübesiz lisansı dispeçer alımı yapıyor. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans bölümünden mezun SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip adayların başvuruda bulunacağı pozisyon için gerekli şartlar ve belgeler açıklandı. Peki, THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, THY dispeçer alımı ilanı ile ilgili tüm detaylar…