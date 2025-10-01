Trend
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI! TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler, nasıl başvurulur?
TOBB Nefes Kredisi 2025 detayları açıklandı. KOBİ'lerin nakit akışını rahatlatacak esnek ödeme koşullarıyla dikkat çeken kredi paketinde, düşük maliyetli finansman imkanları öne çıkıyor. Peki, Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler, nasıl başvurulur?
