TOKİ’DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 bin konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında 81 ilde yeni konutlar inşa ediliyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunulan projede ihale tarihlerinin belli olmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödemeleri nasıl? İşte, 2+1, 3+1 ve 4+1 TOKİ 250 bin konut başvurusu hakkında detaylar...