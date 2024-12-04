Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ'DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

TOKİ'DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 bin konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında 81 ilde yeni konutlar inşa ediliyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunulan projede ihale tarihlerinin belli olmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki; TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler, ödemeleri nasıl? İşte, 2+1, 3+1 ve 4+1 TOKİ 250 bin konut başvurusu hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:51
TOKİ’DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

Uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmaya devam eden TOKİ'den dev kampanya! TOKİ 250 bin konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek projenin ihale tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ 250 bin konut projesine başvurular ne zaman başlayacak, şartları neler?

TOKİ’DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin konut projesi İstanbul için başvuru işlemleri henüz başlamadı.

Konuya ilişkin tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ’DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ’DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

TOKİ 250 BİN KONUT İHALE TARİHLERİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

İL İL TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ’DEN 250 BİN KONUT MÜJDESİ! 2025 TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, şartları neler, 2+1, 3+1 ,4+1 ödeme planı nasıl?

TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

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