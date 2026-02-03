Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ 500 bin konut projesi örnek daire planları | 1+1, 2+1 evler nasıl olacak? İşte örnek görseller

TOKİ 500 bin konut projesi örnek daire planları | 1+1, 2+1 evler nasıl olacak? İşte örnek görseller

TOKİ'nin 2026 sosyal konut projeleri kapsamında hazırlanan örnek daireler dikkat çekti. 1+1 ve 2+1 konut tiplerinde modern iç tasarım anlayışı, dengeli metrekare planlaması ve dayanıklı yapı sistemi ön plana çıkarken, TOKİ örnek daire planları projeye dair ipuçlarını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 16:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 16:51
2026 yılında hayata geçirilecek TOKİ sosyal konut projelerinde örnek daire detayları öne çıktı. 1+1 ve 2+1 dairelerde yaşam alanı planlaması, iç mimari çizgi ve yapı özellikleri belirginleşirken, paylaşılan görseller yeni konutların nasıl bir yaşam sunduğunu gösterdi.

TOKİ ÖRNEK DAİRELER

  • Konutlar ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
  • Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar , ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
  • Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.
  • Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
  • Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.
EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+ 1 'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İnşa edilecek evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

