TOKİ 500 bin konut projesi örnek daireler | 2+1 daireler 65 ve 80 metrekare... TOKİ evleri nasıl olacak?
TOKİ'nin 2026 sosyal konut projeleri kapsamında hazırlanan örnek daireler dikkat çekti. 1+1 ve 2+1 konut tiplerinde modern iç tasarım anlayışı, dengeli metrekare planlaması ve dayanıklı yapı sistemi ön plana çıkarken, TOKİ örnek daire planları projeye dair ipuçlarını ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 19:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 19:42