Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Ankara ek kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Ankara Merkez 270 konut ek kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara Merkez ilçelerinde gerçekleştirilen 270 konutluk ek kura çekimi sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 3 Mart 2026 tarihinde yapılan TOKİ Ankara kura çekimi sırasında sistem kaynaklı bir teknik aksaklık yaşanmış ve yapılan incelemede 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edilmişti. Sürecin yeniden değerlendirilmesiyle birlikte 227 şehit yakını ve gazi doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandı. Kalan 270 konut için yapılan ek kura çekiminin ardından TOKİ Ankara ek kura sonuçları ve isim listesi araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 13:10
TOKİ Ankara Merkez 270 konut için gerçekleştirilen ek kura çekimi sonrası sonuçlar merak ediliyor. 3 Mart 2026'da yapılan ilk kura sürecinde ortaya çıkan teknik aksaklık nedeniyle bazı hak sahiplerinin belirlenemediği anlaşılmış ve detaylı bir inceleme başlatılmıştı. Kalan konutlar için düzenlenen ek kura çekimiyle birlikte TOKİ Ankara ek kura sonuçları ve isim listesi belli oldu.

TOKİ'DEN ANKARA İÇİN EK KURA AÇIKLAMASI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara Merkez ilçeleri için gerçekleştirilen kura çekilişinde, sistem kaynaklı bir hata nedeniyle eksik belirlenen hak sahiplerine ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen "Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780/500000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi" sonuçlarının incelendiği belirtildi.

TOKİ ANKARA MERKEZ EK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ Ankara Merkez ek kura çekilişi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirildi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 270 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ ANKARA MERKEZ EK KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA TOKİ EK KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ Ankara Merkez ek kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

TOKİ ANKARA EK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SİSTEM KAYNAKLI HATA TESPİT EDİLDİ

İnceleme sonucunda, kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. Mağduriyet yaşanmaması adına gerekli adımların ivedilikle atıldığı ifade edildi.

Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227'sinin "Şehit Yakını ve Gazi" kategorisinde olduğu açıklandı. İlgili kategoriye ayrılan özel kontenjan usulleri gereği, bu gruptaki 227 vatandaşın herhangi bir yeni kuraya gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise ek bir kura çekilişi düzenleneceği duyuruldu. Konuya ilişkin TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Kalan 270 adet hak sahipliği için hak sahibi belirleme kura çekilişi, 06 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak kura ile gerçekleştirilecektir.''

Vatandaşların çekilişi şeffaflık ilkesi gereği çevrim içi ortamda takip edebileceği, kura sonuçlarının ise çekilişin ardından E-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği kaydedildi.