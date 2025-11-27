Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine başvurular devam ederken, son başvuru tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, başvuruların ne zaman biteceğini ve hangi şartların gerektiğini merak ediyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman sona erecek, kimler başvuru yapabiliyor?

Giriş Tarihi: 27.11.2025 08:57
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

Ev sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği TOKİ başvuru süreci için geri sayım sürüyor. Başvuru tarihleri, gerekli kriterler ve uygunluk şartları vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, TOKİ son başvuru günü ne zaman, projeye kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.

10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

BAŞVURU ŞARTLARI VE İKAMETGAH KURALI

Başvuruların kabul edildiği bankalar T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri olacak.

Başvuru yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli şartlardan biri de ikametgah kuralı olacak. Projeye başvurabilmek için:

•İl merkezindeki projeler için il merkezinde,

•İlçedeki projeler için ilçede,

•Beldelerdeki projeler için beldede,

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ KONUTLARI TESLİMAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin ilk teslimatı Mart 2027'de gerçekleştirilecek.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi

YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

"Ev Sahibi Türkiye" sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, sosyal konut son başvuru tarihi