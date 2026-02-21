Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI 21 Şubat 2026: 17.225 konut kurası nereden sorgulanır? İşte canlı yayın

TOKİ Bursa kura çekimi 21 Şubat 2026 Cumartesi günü büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor. Binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle beklediği sosyal konut projesinde hak sahipleri bugün noter huzurunda belirlenecek. TOKİ Bursa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte tüm detaylar.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konut için geri sayım sona erdi. Bugün Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak kura çekilişi, hem yerinden hem de dijital platformlardan takip edilebilecek. Başvuru süreci tamamlanan ve şartları uygun bulunan adaylar arasında yapılacak kura, Bursa'nın konut ihtiyacına büyük bir nefes aldıracak. Şeffaf bir şekilde yürütülen süreçte, talihliler canlı yayında tek tek ilan edilecek.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

Bursa halkının merakla beklediği kura çekimi, 21 Şubat 2026 sabahı saat 14:00 itibarıyla başlayacak. Çekiliş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos) Kongre Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençlerin öncelikli olduğu kategorilerde yapılacak çekimler, akşam saatlerine kadar tamamlanarak nihai listeler oluşturulacak.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Salonda bulunamayan vatandaşlar için kura süreci anlık olarak yayınlanacak. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yapılacak canlı yayın sayesinde, adaylar kendi isimlerinin çıkıp çıkmadığını anbean takip edebilecek.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yürütülen bu çekilişin canlı yayınına TOKİ'nin kurumsal web sitesindeki yönlendirmelerle de kolayca ulaşılabiliyor.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı tam liste, e-Devlet kapısı üzerinden yayınlanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumlarını öğrenebilecek.

Ayrıca resmi sonuçlar, toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden PDF formatında da indirilebilecek.

BURSA'DA HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Bursa genelinde toplam 17 bin 225 konutun hak sahibi bugün netleşecek. Proje kapsamında Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım gibi merkez ilçelerin yanı sıra Karacabey, İnegöl ve Gürsu gibi bölgelerde de yoğun bir yapılaşma söz konusu. 1+1 ve 2+1 şeklinde planlanan bu daireler şöyle:

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 BURSA MERKEZ BURSA MERKEZ (KARACABEY, GÜRSU, KESTEL, NİLÜFER) 7550/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 7.550
2 BURSA BÜYÜKORHAN BURSA BÜYÜKORHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
3 BURSA GEMLİK BURSA GEMLİK 3000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.000
4 BURSA HARMANCIK BURSA HARMANCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
5 BURSA İNEGÖL BURSA İNEGÖL 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.000
6 BURSA İZNİK BURSA İZNİK 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250
7 BURSA KELES BURSA KELES 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
8 BURSA MUDANYA BURSA MUDANYA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300
9 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750
10 BURSA ORHANELİ BURSA ORHANELİ 175/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 175
11 BURSA ORHANGAZİ BURSA ORHANGAZİ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400
12 BURSA YENİŞEHİR BURSA YENİŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500