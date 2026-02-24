Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ deprem konutları ödeme planı belli oldu! TOKİ Afet konut taksitleri ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Deprem bölgelerinde inşa edilen afet konutlarına ilişkin ödeme modeli netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hak sahiplerine sunulan konutlar için taksit ve peşin ödeme seçenekleri belirlendi.Faizsiz ve 18 yıla kadar vadeli sabit taksit imkânı sunulan projede, aylık ödeme tutarları ile peşin satış bedelleri yeni düzenleme kapsamında açıklandı. Deprem konutlarının taksit miktarları ve toplam fiyatları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 00:14
Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan afet konutlarının ödeme sistemine ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre taksitler, anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Konutlar faiz uygulanmadan ve 18 yıl boyunca sabit ödeme planıyla hak sahiplerine verilecek.Duyurunun ardından aylık taksit tutarları ile peşin alım bedelleri gündeme geldi.

DEPREM KONUTLARININ ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı.

Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını aktaran Erdoğan, detayları açıkladı.

- 455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devlet ödüyor.

- Ödemeler konut tesliminden iki yıl sonra başlayacak.

- Taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit tutulacak.

- 3 artı 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek.

DEPREM KONUTLARI PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

Bir deprem konutu peşin ödeme ile 484 bin TL'ye satılacak böylece peşin alımlarda yüzde 74 indirim uygulanmış olacak.

Konutların peşin ödemlerinde devlet bankalarından kredi imkanı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

Ancak taksit yoluyla deprem konutu alacak vatandaşlar; faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksit tutarıyla ev sahibi olacak. Bu şekilde bir deprem konutunun maliyeti 1 milyın 890 bin TL olacak.

DEPREM KONUTLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm afet konutlarının ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.
Konutlar, faizsiz, 18 yıl taksit imkanı ile sunulacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira olarak uygulanacak.
KÖY EVLERİNİN ÖDEME PLANI DA BELLİ OLDU

Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.

Köy evlerinde de peşin ödemeyi tercih eden hak sahiplerine yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak. Buna göre, bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin lira olacak.

Peşin ödeme için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı da sunulacak.

