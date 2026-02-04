TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLAR SORGULAMA: 4 Şubat TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden sorgulanır?

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Toplu konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte düzenlediği 500 bin sosyal konu projesinde 4 Şubat kurası Düzce'de gerçekleşti. İl il devam eden kura çekilişinde başvuruda bulunan adaylar kura sonucuna odaklandı. Kampanya kapsamında Düzce'ye 2 bin 470 konut inşa edilecek.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|DÜZCE
|MERKEZ
|DÜZCE MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.300
|EMLAK KATILIM BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|2
|DÜZCE
|AKÇAKOCA
|DÜZCE AKÇAKOCA 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|HALK BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|3
|DÜZCE
|CUMAYERİ
|DÜZCE CUMAYERİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|4
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|DÜZCE ÇİLİMLİ 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|180
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|5
|DÜZCE
|GÖLYAKA
|DÜZCE GÖLYAKA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|6
|DÜZCE
|GÜMÜŞOVA
|DÜZCE GÜMÜŞOVA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|7
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|DÜZCE KAYNAŞLI 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
|8
|DÜZCE
|YIĞILCA
|DÜZCE YIĞILCA 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|90
|ZİRAAT BANKASI
|04.02.2026 11:00
|Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
