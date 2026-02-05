TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU! 4 Şubat 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Düzce'de inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası gerçekleşti. Kura çekimiyle birlikte 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri belli oldu. 500 bin sosyal konut projesinde Düzce TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri öncesinde yayımlanmıştı.