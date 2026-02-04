Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 4 Şubat TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Toplu konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte düzenlediği 500 bin sosyal konu projesinde 4 Şubat kurası Düzce'de gerçekleşti. İl il devam eden kura çekilişinde başvuruda bulunan adaylar kura sonucuna odaklandı. Kampanya kapsamında Düzce'ye 2 bin 470 konut inşa edilecek.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 22:47
Düzce'de inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası gerçekleşti. Kura çekimiyle birlikte 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri belli oldu. 500 bin sosyal konut projesinde Düzce TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri öncesinde yayımlanmıştı.

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 4 Şubat Çarşamba günü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşti.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

DÜZCE

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ
1 DÜZCE MERKEZ DÜZCE MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.300 EMLAK KATILIM BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
2 DÜZCE AKÇAKOCA DÜZCE AKÇAKOCA 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 HALK BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
3 DÜZCE CUMAYERİ DÜZCE CUMAYERİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
4 DÜZCE ÇİLİMLİ DÜZCE ÇİLİMLİ 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 180 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
5 DÜZCE GÖLYAKA DÜZCE GÖLYAKA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
6 DÜZCE GÜMÜŞOVA DÜZCE GÜMÜŞOVA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
7 DÜZCE KAYNAŞLI DÜZCE KAYNAŞLI 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
8 DÜZCE YIĞILCA DÜZCE YIĞILCA 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 90 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu
İSMİ ÇIKANLAR NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?

Hak sahipliği belirlenen vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme imzalayacak ve taksit ödemelerine sözleşmeyi takip eden ay başlayacaklardır.