Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Düzce kura sonuçları sorgulama ekranı: Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Düzce kura sonuçları sorgulama ekranı: Düzce TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Toplu konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte düzenlediği 500 bin sosyal konu projesinde kura sırası Düzce'de. İl il devam eden kura çekilişinde başvuruda bulunan adaylar kura tarihi ve saatine odaklandı. Kampanya kapsamında Düzde'ye 2 bin 470 konut inşa edilecek.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 10:44