Trend
Galeri
Trend Yaşam
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kahramanmaraş kura sonuç isim listesi açıklandı mı?
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kahramanmaraş kura sonuç isim listesi açıklandı mı?
TOKİ'nin Kahramanmaraş'ta hayata geçireceği konut projesi için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 5 Şubat TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların yer aldığı isim listesi ve sorgulama ekranları kamuoyuyla paylaşılacak.
Giriş Tarihi: 05.02.2026 22:42