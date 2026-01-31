TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman? Melikgazi, Kocasinan, Talas... İşte Kayseri TOKİ kura tarihi

|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|1
|KAYSERİ
|MERKEZ
|KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|6020
|EMLAK KATILIM BANKASI ve HALK BANKASI
|03.02.2026
11:00
|2
|KAYSERİ
|AKKIŞLA
|KAYSERİ AKKIŞLA 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|70
|ZİRAAT BANKASI
|Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.
|3
|KAYSERİ
|BÜNYAN
|KAYSERİ BÜNYAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|4
|KAYSERİ
|DEVELİ
|KAYSERİ DEVELİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|03.02.2026
11:00
|5
|KAYSERİ
|FELAHİYE
|KAYSERİ FELAHİYE 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|35
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|6
|KAYSERİ
|HACILAR
|KAYSERİ HACILAR 74/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|74
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|7
|KAYSERİ
|ÖZVATAN
|KAYSERİ ÖZVATAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|Yeterli başvuru olmadığı için kura çekilmeyecektir.
|8
|KAYSERİ
|PINARBAŞI
|KAYSERİ PINARBAŞI 29/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|29
|HALK BANKASI
|03.02.2026
11:00
|9
|KAYSERİ
|SARIOĞLAN
|KAYSERİ SARIOĞLAN 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|158
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|10
|KAYSERİ
|SARIZ
|KAYSERİ SARIZ 26/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|26
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|11
|KAYSERİ
|TOMARZA
|KAYSERİ TOMARZA 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|142
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00
|12
|KAYSERİ
|YAHYALI
|KAYSERİ YAHYALI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|03.02.2026
11:00
|13
|KAYSERİ
|YEŞİLHİSAR
|KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|158
|ZİRAAT BANKASI
|03.02.2026
11:00