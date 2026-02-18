Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ Kırklareli kura çekimi canlı izle: Kırklareli TOKİ sonuçları isim listesi saat kaçta sorgulanır?

Kırklareli'nde, TOKİ "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar için kura heyecanı yaşanıyor. Kırklareli Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar gibi ilçelerde ev sahibi olma hayali kuran binlerce aday, bugün noter huzurunda yapılacak çekilişe kilitlendi. Peki, Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, canlı nasıl izlenir ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve canlı yayın takvimine dair tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 08:30
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, Kırklareli'nde hak sahiplerini belirliyor. Dar gelirli vatandaşlar, emekliler, gençler ve engelliler için ayrılan özel kontenjanlarla Kırklareli genelinde yapılacak konutlar için başvurular aylar önce tamamlanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte, kimlerin yeni yuvasına kavuşacağı resmiyet kazanacak.

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

Kırklareli TOKİ sosyal konut kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00 itibarıyla başlayacak. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter onayıyla ilerleyecek.

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Kura heyecanına anlık olarak ortak olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi iletişim kanallarını kullanabilirler. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRKLARELİ TOKİ İSİM LİSTESİ VE E-DEVLET SORGULAMA

Kura çekimi sırasında okunan isimlerin tamamı, çekilişin bitiminden birkaç gün içinde sistemlere işleniyor. Hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmenin en kesin ve hızlı yolu e-Devlet üzerinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranına girmektir. Ayrıca TOKİ'nin resmi web sitesindeki "Kura Sonuç Sorgulama" listesinden asil veya yedek listede olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLÇE İLÇE KIRKLARELİ TOKİ KONUT SAYILARI

Kırklareli genelinde konutların dağılımı, ilçelerdeki talep yoğunluğuna göre şu şekilde planlandı:

1 KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ MERKEZ 640/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 640
2 KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ MERKEZ İNECE 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60
3 KIRKLARELİ BABAESKİ KIRKLARELİ BABAESKİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150
4 KIRKLARELİ BABAESKİ KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60
5 KIRKLARELİ DEMİRKÖY KIRKLARELİ DEMİRKÖY 85/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 85
6 KIRKLARELİ KOFÇAZ KIRKLARELİ KOFÇAZ 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 I Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.
7 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600
8 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
9 KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
10 KIRKLARELİ PINARHİSAR KIRKLARELİ PINARHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200
11 KIRKLARELİ VİZE KIRKLARELİ VİZE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200