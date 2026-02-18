TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Kırklareli sosyal konut isim listesi açıklandı mı?

Kırklareli'nde, TOKİ "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar için kura heyecanı yaşanıyor. Kırklareli Merkez, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar gibi ilçelerde ev sahibi olma hayali kuran binlerce aday, bugün noter huzurunda yapılacak çekilişe kilitlendi. Peki, Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, canlı nasıl izlenir ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve canlı yayın takvimine dair tüm ayrıntılar.
Kırklareli genelinde konutların dağılımı, ilçelerdeki talep yoğunluğuna göre şu şekilde planlandı:
|1
|KIRKLARELİ
|MERKEZ
|KIRKLARELİ MERKEZ 640/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|640
|2
|KIRKLARELİ
|MERKEZ
|KIRKLARELİ MERKEZ İNECE 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|3
|KIRKLARELİ
|BABAESKİ
|KIRKLARELİ BABAESKİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|4
|KIRKLARELİ
|BABAESKİ
|KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|5
|KIRKLARELİ
|DEMİRKÖY
|KIRKLARELİ DEMİRKÖY 85/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|85
|6
|KIRKLARELİ
|KOFÇAZ
|KIRKLARELİ KOFÇAZ 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|I
|Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.
|7
|KIRKLARELİ
|LÜLEBURGAZ
|KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|8
|KIRKLARELİ
|LÜLEBURGAZ
|KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|9
|KIRKLARELİ
|PEHLİVANKÖY
|KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|10
|KIRKLARELİ
|PINARHİSAR
|KIRKLARELİ PINARHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|11
|KIRKLARELİ
|VİZE
|KIRKLARELİ VİZE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200