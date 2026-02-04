Trend Galeri Trend Yaşam TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU! 4 Şubat TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula!

TOKİ il il kura çekimine devam ediyor. Bu haftanın yayımlanan takviminde Kırşehir TOKİ kura tarihi ve saati belli oldu. Noter huzurunda kurayla belirlenecek sonuçlar sonrasında hak sahibi olan kişiler belli olacak. Başvuruda bulunan adaylar "Kırşehir TOKİ kura çekimi ne zaman, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 14:21
TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Kırşehir'de 1.633 konut inşa edilecek. Bu konutlar kuraya göre hak sahiplerine teslim edilecek. 2027 Mart ayı itibarıyla da konutların teslim edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sağlayacak olan TOKİ'de kura sonuçları sorgulanıyor.

TOKİ KIRŞEHİR HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI TAMAMLANDI!

TOKİ 500 bin konut projesi kura çekilişinde sıra Kırşehir'e geldi. Yeni haftanın takvimine göre, Kırşehir 1633 konut kura çekilişi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'da gerçekleşti.

Çekiliş Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı ve YouTube ekranı üzerinden canlı yayınlandı.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ
1 KIRŞEHİR MERKEZ KIRŞEHİR MERKEZ 900/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 900 HALK BANKASI 04.02.2026 11:00 Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
2 KIRŞEHİR MERKEZ KIRŞEHİR MERKEZ ÖZBAĞ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
3 KIRŞEHİR AKPINAR KIRŞEHİR AKPINAR 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
4 KIRŞEHİR BOZTEPE KIRŞEHİR BOZTEPE 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
5 KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 220/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 220 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
6 KIRŞEHİR KAMAN KIRŞEHİR KAMAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 04.02.2026 11:00 Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
7 KIRŞEHİR MUCUR KIRŞEHİR MUCUR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 04.02.2026 11:00 Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
İSMİ ÇIKANLAR NE ZAMAN ÖDEME YAPMAYA BAŞLAYACAK?

Hak sahipliği belirlenen vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme imzalayacak ve taksit ödemelerine sözleşmeyi takip eden ay başlayacaklardır.

İLK TESLİMATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın hedefi, 2026 yılı içerisinde kuraları tamamlayıp Mart 2027 itibarıyla ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirmektir.